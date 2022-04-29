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1 Mayıs’tan itibaren izin verilen yerler dışında ateş yakmak yasak

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Ülkemiz genelinde sıcak havanın etkili olacağı, buna bağlı olarak ormanlarımızda yangın tehlikesinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.
1 Mayıs’tan itibaren izin verilen yerler dışında ateş yakmak yasak

Özellikle bol yağışlı geçen kış mevsiminden dolayı otlanmanın yoğun olması, yangın riskini daha fazla artırmıştır. Yürürlükteki yasalar çerçevesinde, orman alanlarında ateşli piknik yapılması, izin verilen yerler dışında, 1 Mayıs’tan itibaren yasaklanmıştır.

Bilindiği gibi ülkemizde en büyük orman yangını, 27 Haziran 1995’te Girne Beşparmak Dağları yangını olmuş ve toplam orman alanlarımızın % 9,52’si olan 5803 hektar alan, tek bir yangından zarar görmüştür. Yangınların nedenleri dikkate alındığında %99,1’i insan eliyle (ihmal ve dikkatsizlik, kaza, meçhul, kasıt v.s) geriye kalan sadece %0,9’u ise yıldırımdan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bugüne kadar çıkan yangınların %90,8’i Mayıs-Ekim dönemini kapsayan 6 aylık sürede çıkmıştır.

Yürürlükteki yasalara göre 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında her ne maksat ile olursa olsun ateş yakılmaz ve bu maksat için izin verilmez. Buna rağmen izinsiz ateş yakanlar suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin 10 (on) katına kadar para cezasına veya 3 (üç) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

Orman alanlarında ateşli piknik yapılmasına izin verilen yerler dışında kesinlikle ateşli piknik yapılmamalıdır. Ateşli piknik yapılabilecek alanlar şunlardır:

  1. Alevkaya Piknik Alanı
  2. Darboğaz Piknik Alanı
  3. Salamis Piknik Alanı
  4. Kantara Piknik Alanı
  5. Kalkanlı Piknik Alanı
  6. Balalan Piknik Alanı
  7. Yeşilköy Su Depoları Piknik Alanı
  8. Karpaz Piknik Alanı
  9. Taşkent Piknik Alanı
  10. Karşıyaka- Kozanköy Üçyol Piknik Alanı

Vatandaşlarımızın görecekleri en ufak bir dumanı, hiç zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbar hattı olan “Alo 177” Orman Dairesi’ne veya yangın ihbarı “Alo 199” İtfaiye ’ye haber vermeleri çok önemlidir. Aynı şekilde herhangi bir yangın vukuunda ise tüm vatandaşlarımızın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılmaları ve her türlü imkânlarını seferber ederek, yangını söndürmeye çalışmaları hem yasa gereği hem de vatandaşlık görevidir.

Tüm bunlar göz önünde tutularak bir yangının başlangıcına sebebiyet verilmemesi ve yangınsız bir mevsim geçirilmesi yönünde tüm vatandaşlarımızın azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri hususunu önemle hatırlatırız.

Orman Dairesi Müdürlüğü

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