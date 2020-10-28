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1 milyon 500 bin TL tutarında kaçak mal yakalanmıştı

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1 milyon 500 bin TL tutarında kaçak mal yakalanmıştı
1 milyon 500 bin TL tutarında kaçak mal yakalanmıştı

Girne’de meydana gelen gümrük yasasına aykırı hareket suçundan tutuklanan, Adnan Aydost, Aytaç Gökmen ve Hüseyin Çetinbaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar teminat duruşmasına çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ercan Atasay, mahkemede olguları aktardı.

Atasay, zanlıların 10 Ekim 2020 tarihinde Girne’de meydana gelen gümrük yasasına aykırı hareket suçundan tutuklandıklarını anımsattı. Polis, söz konusu tarihte Girne Turizm Limanı’ndan ayrılan Amerikan bandıralı yat içerisinde bir milyon 500 bin TL tutarında elektronik sigara tütünü, cep telefonu, içki tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlı Adnan Aydost ile Hüseyin Çelikbaş’ın aynı gün, zanlı Aytaç Gökmen’in ise 4 gün sonra Ercan’dan çıkış yaparken yakalandığını anımsattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme çalışma izin süreleri dolan zanlıları yasal bağları olmadığı gerekçesi ile 15 gün süre ile cezaevine gönderdi.

 

 

 

 

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