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1 milyon doları çalan hırsız, iş yerinin 13 yıllık çalışanı çıktı

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Fatih'te bulunan döviz bürosundan 1 milyon doları çalan hırsızın 13 yıldır iş yerinde kuryelik yapan kişi olduğu ortaya çıktı.
1 milyon doları çalan hırsız, iş yerinin 13 yıllık çalışanı çıktı

Fatih Beyazıt'ta bulunan İ.C. ve ortaklarına ait döviz bürosundan geçen pazartesi günü 1 milyon dolar para çalındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken olayın şüphelileri olarak Mehmet C., Serkan K., Hatice K., Fikret G., Hayat C., Sibel Ç., Sezai Ö., Kudret Ö., Çiğdem B., ve Mehmet Baran B.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri döviz bürosunda 13 yıldır kurye olarak çalışan Mehmet C.'nin 1 milyon dolar parayı çaldığını tespit etti.

Mehmet C. ifadesinde, döviz bürosuna getirilen parayı kendisinin aldığını, daha sonra akrabası olan ve taksi şoförlüğü yapan Serkan K.'yı kendisini Silivri'ye bırakması için aradığını, yolda Serkan K.,'ye paranın 100 bin dolarını verdiğini, 255 bin dolarla Sezai Ö., ile birlikte villa satın aldıklarını, 63 bin doları ile arsa satın aldıklarını, kendilerini savunması için avukata 50 bin dolar verdiğini, 73 bin dolara ise lüks bir otomobil aldığını söyledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden  döviz bürosu çalışanı Mehmet C., akrabası Serkan K., ile Sezai Ö., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Hatice K., Fikret G., Hayat C., Sibel Ç., Kudret Ö., Çiğdem B., ve Mehmet Baran B. ise işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

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