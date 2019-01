1 milyon lira değerindeki Kırım tablosu, herkesin gözü önünde çalındı (video)

Yunan kökenli Rus ressam Arhip Kuinci'nin Kırım'daki dağların zirvelerini resmettiği ‘Ay Petri. Kırım' isimli tablosu başkent Moskova'da yer alan Tretyakov Galerisi'nin kalabalık salonlarından birinden çalındı.

Rus devlet televizyonunun yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, soygunu gerçekleştiren şüphelinin, 12 milyon ruble (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) değerinde olan tabloyu sakince duvardan alıp onlarca ziyaretçinin olduğu salondan geçip gittiği görülüyor.

Moment of #Kuindzhi artwork stolen from Tretyakov Gallery caught on CCTV, suspect detained pic.twitter.com/6srlt0XFTW