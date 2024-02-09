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1 Milyon TL'lik büyük ikramiye: "61538" numaralı biletin

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8 Şubat 2024 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Murat Yayman tarafından satılan "61538" numaralı bilete isabet etti.
1 Milyon TL'lik büyük ikramiye: "61538" numaralı biletin

8 Şubat 2024 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satılan "61538" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Şubat 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi.

28 Şubat çekilişinde büyük ikramiye 1 Milyon TL

28 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 9 Şubat 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

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