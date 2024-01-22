1 Milyon TL’yi kazanan talihli ikramiyesini aldı!

Şanslı bilet, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "15448" numaralı bilete isabet etmişti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 8 Şubat tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olduğu ve biletlerin de satışta olduğu belirtildi.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilir.