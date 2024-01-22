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1 Milyon TL’yi kazanan talihli ikramiyesini aldı!

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Piyangoların, 15 Ocak tarihli çekilişinde 1 Milyon TL’yi kazanan Alaniçi köyü sakinlerinden Ali Sakallı ikramiyesini bugün teslim aldı.
1 Milyon TL’yi kazanan talihli ikramiyesini aldı!

Şanslı bilet, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "15448" numaralı bilete isabet etmişti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 8 Şubat tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olduğu ve biletlerin de satışta olduğu belirtildi.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilir.

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