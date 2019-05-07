1 milyon tweet atıldı.. #herşeyçokgüzelolacak

İstanbul yerel seçimleri ile iglili YSK'nın iptal kararı sonrasında 1 milyon #herşeyçokgüzelolacak Hastagı ile tweet atıldı..

Ekrem İmamoğlu'nun dün gece Beylükdüzü'nde söylediği sanatçılar da konuşacak ve her şey çok güzel olacak sözlerinden sonra #herşeyçokgüzelolacak Hastagı ile 1 milyon tweet atıldı.

İstanbul yerel seçimleri ile iglili YSK'nın iptal kararı sonrasında 1 milyon #herşeyçokgüzelolacak Hastagı ile tweet atıldı..

Sayın @ekrem_imamoglu ‘nun konuşması güzel, makul, dengeli, haklı, kışkırtmadan uzak, kararlı ve umutluydu.

Haksızlığa uğramak, iyi bir insanın davasına ivme kazandırır.

Tüm toplumsal kesimler, hepimiz, el ele, hep birlikte güzel günlere…#herşeyçokgüzelolacak — Yılmaz Erdoğan (@yilmazerdogan) 6 Mayıs 2019

Elli beş yaşımdayım, yeteri kadar tanıklığım var sanıyordum canım ülkemde, yanılmışım. Böyle bir hukuksuzluk, vicdansızlık görmedim. Bir oy bir oydur deyip hasta annemi kucaklayıp oy vermeye gideceğim yine, yine, yine, yine...#herşeyçokgüzelolacak #Ekremİmamoğlu — Cem Davran (@cdavran) 6 Mayıs 2019