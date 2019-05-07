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1 milyon tweet atıldı.. #herşeyçokgüzelolacak

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1 milyon tweet atıldı.. #herşeyçokgüzelolacak
1 milyon tweet atıldı.. #herşeyçokgüzelolacak

1 milyon tweet atıldı.. #herşeyçokgüzelolacak

İstanbul yerel seçimleri ile iglili YSK'nın iptal kararı sonrasında 1 milyon #herşeyçokgüzelolacak Hastagı ile tweet atıldı..

Ekrem İmamoğlu'nun dün gece Beylükdüzü'nde söylediği sanatçılar da konuşacak ve her şey çok güzel olacak sözlerinden sonra #herşeyçokgüzelolacak Hastagı ile 1 milyon tweet atıldı.

İstanbul yerel seçimleri ile iglili YSK'nın iptal kararı sonrasında 1 milyon #herşeyçokgüzelolacak Hastagı ile tweet atıldı..

 

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