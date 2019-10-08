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1 milyonluk soruyu bilen Ayten: Meğer ne çok akrabam varmış

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1 milyonluk soruyu bilen Ayten: Meğer ne çok akrabam varmış
1 milyonluk soruyu bilen Ayten: Meğer ne çok akrabam varmış

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında finalde "10 kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer" sorusuna 'Toprak' doğru yanıtını veren Arda Ayten, yarışmadan sonra hiç tanımadığı akrabalarının mantar gibi ortaya çıktığını söyledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Arda Ayten (21), Sabah'a verdiği demeçte, "Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış. Milyoner olduktan sonra hepsi beni hatırladı. Ama ben onların hiçbirini hatırlamadım. Milyoner olduğumu öğrenince mantar gibi bir gecede ortaya çıktılar" dedi.

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En çok felsefe, roman ve tarih kitapları okumayı sevdiğini anlatan Arda, "En beğendiğim yazarlar Jack landon, Çehov, Dostoyevski, Hofmann, Thomas Mann, Denis Diderot" dedi.

Arda, kendisine 1 milyon lira kazandıran soru ile ilgili ise şunları söyledi: "Bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu en iyi anlatan da İstiklal Marşımızdır. Milli Marşımızı hepimizin ezbere okuyabilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hele bu kişi bir üniversite öğrencisi ise. Ben de bunu yaptım. İstiklal Marşımız sadece duvarlarda çerçevelere asılmış değil yüreklerimize kazınmış olması gerekir. Aslında bu soruya anında cevap vermem gerekirdi, tek üzüntüm bu..."

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