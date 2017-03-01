1 mühre 82 aday

Şanlıurfa'da yeni kurulan bir mahalle için 5 Mart Pazar günü yapılacak muhtarlık seçiminde, 2'si kadın 82 aday mührün sahibi olmak için kıyasıya yarışacak.

Şanlıurfa'da yeni kurulan bir mahalle için 5 Mart Pazar günü yapılacak muhtarlık seçiminde, 2'si kadın 82 aday mührün sahibi olmak için kıyasıya yarışacak.

Aralarında 2 kadın adayın da olduğu seçim için çalışmalarını sürdüren adaylar, kapı kapı dolaşıp seçmenin oyuna talip oluyor.

Merkez Karaköprü ilçesinde kurulan ve yaklaşık 15 bin kişinin ikamet ettiği Seyrantepe Mahallesi'nde muhtarın belirlenmesi için mahalle sakinleri hafta sonu sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Seçimde farklı meslek gruplarından ve yaşlardan 82 muhtar adayı, mahallelinin oyunu alabilmek için gece gündüz yoğun çaba gösteriyor.

Mahallenin hemen hemen her köşesini, durakları, binaları ve araçları reklam afişleriyle donatan adaylardan bazıları ise seçim ofisi olarak çadır kurmayı tercih etti.

Oldukça heyecanlı geçmesi beklenen ve yaklaşık 6 bin 700 kişinin oy kullanacağı seçimde, ortalama her 82 seçmene bir muhtar adayı düşüyor.