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1. Müzikal ve Müzikli Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Sonuçlandı

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“Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” isimli tiyatro eseri birincilik ödülüne değer bulundu.
1. Müzikal ve Müzikli Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Sonuçlandı

“Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” isimli tiyatro eseri birincilik ödülüne değer bulundu.

 

Girne Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 1. Müzikal ve Müzikli tiyatro oyunu yazma yarışmasına eser gönderen yarışmacıların oyunları jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek sonuçlandırıldı.

 

Girne Belediyesi’nin Kıbrıs Türk tiyatrosunun gelişimine katkı yapmak, tiyatro sanatına özgün eserler kazandırmak, tiyatro eserlerinin en yeni örneklerini okuyucu ve seyircilerle buluşturmak ve ülke tiyatrosu oyun repertuarını genişletmek amacıyla düzenlediği yarışmaya, yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda yarışmacı katıldı.

 

Kıbrıs Türk kültürüne ait mitolojilerden, destan, masal, anı ve efsanelerden yararlanarak, barış, aşk, güzellik gibi temalardan ve istendiği takdirde fantastik içerikle, eserin içinde Kuzey Kıbrıs geçmek kaydı ile yarışmacıların, yarışmaya eser gönderebilecekleri hazırlanan şartname ile duyurulmuştu.

 

Covid-19 salgını nedeniyle postalarda yaşanan çeşitli sorunlardan dolayı yarışma ile ilgili yeniden duyuru yapılarak, katılımcılara yarışmanın son katılım tarihinin uzatıldığı bildirilmiş ve değerlendirme sonuçlarının 20 Haziran 2021 tarihinden sonra açıklanacağı kamuoyuna açıklanmıştı.

Bu çerçevede yarışmaya gönderilen tiyatro eserleri, çok önemli jüri üyelerinden oluşan heyetin değerlendirilmesine alındı.

 

Prof.Dr. Hülya Nutku (Akademisyen –Yazar), Dr. İzel Seylani ( Yazar –Yönetmen-Oyuncu, Türkey Öztigin (Dramaturg), Aliye Ummanel (Dramaturg-Yönetmen- Yazar) , Metin Güler (Yönetmen –Oyuncu Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Tiyatro Ofisi Genel Sanat Yönetmeni) , Nazif Uslu (Yazar-Yönetmen-Oyuncu Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Oskay Hoca( Orkestra Şefi – Besteci- Obua Sanatçısı),  Derman Atik ( Yönetmen- Oyuncu Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni)’den oluşan jüri üyeleri, yarışmaya gönderilen müzikli veya müzikal oyunların yapısal dramatik nitelik, toplumsal dramatik nitelik, biçim ve biçem, estetik katkı-prozodik durum –beste-söz ve müziğin konu ile uyumu gibi değerlendirmeler sonucunda:

 

  1. Lik ÖSB95, rumuzuyla Yarışmaya katılan Burçhan Göze’ nin “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali”

 

  1. Lik EYLÜL, rumuzuyla yarışmaya katılan Feyzan Korur’ un “4 Gelin 4 Gelinlik”

 

  1. Lük Türkü, rumuzuyla yarışmaya katılan Eşref Karadağ’ın “Aşk Parmak Dağı”

 

  1. Lük GDR12, rumuzuyla yarışmaya katılan Özlem Elmalıoğlu’nun “Ada’mın Aşkı”

 

  1. Lik ORMAN, rumuzuyla yarışmaya katılan Birgül Yeşiloğlu Güler’in “Yaşam Çiçeği” isimli oyunlar ödül almıştır.

 

Toplam 27 Bin TL’lik para ödülünün paylaşılacağı yarışmada, yarışma birincisine 10 bin TL,  2.’lik kazanan esere 7 bin TL, 3.’Lük kazanan esere 5 bin, dördüncülük kazanan esere 3 bin, beşincilik kazanan esere 2 bin TL maddi ödüller ilerleyen günlerde düzenlenecek tören ile yazarlara takdim edilecek.

 

Güngördü: “Sanat her koşulda ve durumda kendini ifade etmeyi sürdürüyor”

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada; “Uzun zamandır içinde bulunduğumuz pandemi ve alınan önlemlerle sanat adına neler ortaya koyabiliriz düşüncesi sonucunda yarışmayı hayata geçirmeyi başardık. Bu dönemde kültür sanatın insanları birleştirici, iyileştirici gücü her zamankinden daha da fazla önem kazandı ve öne çıktı. Sanat her koşulda ama özellikle zor günlerde hoşgörü, yardımlaşma, sevgi duygularıyla yapılmalı ve barışı kucaklamalıdır. Bu bağlamda salgının çok yoğun hissedildiği ve evlerimizde olduğumuz bir dönemde, ülkede de bir ilki gerçekleştirerek , ‘Müzikal ve Müzikli Oyun’ yazama yarışması düzenleme kararı aldık.

 

Yarışmanın öncelikli amacı, sanatta üretime, ülke tiyatrosuna, yazar ve yeni eserlerin kazandırılması, elde edilecek tiyatro eserlerin kitaplaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından da Girne Belediyesi için ayrıca büyük önem ifade etmektedir.

Yarışma jürisinde çok değerli ve önemli isimler emek ve bilgileriyle bizlere destek oldular. Tüm jüri üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Yarışmaya ilgi gösteren ve eser gönderen, tüm katılımcıları cesaretleri, emekleri için, yarışma sonucuna göre ise jüri tarafından ödüle değer bulunan derece alan yazarları tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

 

Atik: “Genelde ülkemiz tiyatrosu özelde Girne için önemli bir süreci hayata geçirdik”

 

Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada; “Uluslararası heykel sempozyumu, öykü yarışmaları, uluslararası karikatür yarışması ve benzeri çalışmalarımızın yanında müzikal ve müzikli oyun yazma yarışması düzenlemek, Girne ve KKTC için önemli bir kıvılcımdır. Ben bu sürece büyük destek ve kararlarıyla, Girne Belediye Başkanını, Girne Belediyesi Meclis Üyelerini ve Kültür Birimini böylesi bir karara imza koydukları için hem tebrik eder, hem de tümüne teşekkür ederim. Bu karar bundan sonraki süreçler için tüm belediyelere, tiyatrolarımıza ve ülkemiz tiyatro topluluklarına ışık tutacağına ve yön vereceğine inanmaktayım. Amacımız, bu güzel ülkenin bu güzel topraklarına güzel tohumlar ekip, yeşerdiğini, geliştiğini ve meyve verdiğini görmektir. Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcıları tebrik ederim” dedi

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