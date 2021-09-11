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1 ölü, 107 vaka!

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"Toplam 13.783  test yapıldı, 78'i yerel 107 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi taburcu edildi" 
1 ölü, 107 vaka!

11 Eylül 2021 

"Toplam 13.783  test yapıldı, 78'i yerel 107 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.783 olup, 78'i yerel 107 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 26 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 78 kişi ise yerel vakadır. 

18 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

11 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.783 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 107  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 26 

Yerel Vaka Sayısı: 78 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 87 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .578.307 

Toplam Vaka Sayısı: 17.948   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.039 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1838 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1679 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 87  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 71 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 292 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 411 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 228 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4579 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 47.308

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