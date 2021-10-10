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1 ölü, 65 vaka!

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Sağlık Bakanlığı, Covid 19'dan 1 kişinin öldüğü son 24 saatte yapılan 18 bin 61 testle 65 vakaya rastlandığını açıkladı.
1 ölü, 65 vaka!

Sağlık Bakanlığı, Covid 19'dan 1 kişinin öldüğü son 24 saatte yapılan 18 bin 61 testle 65 vakaya rastlandığını açıkladı.

Yerel vakaların 11' Lefkoşa, 12'si Girne, 18'i Gazimağusa, 8'i İskele'den.

1 kişinin yurt dışından geldiği, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.


10 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 
"Bugün Yapılan Test Sayısı 18.061. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 65. Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1. Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15. Yerel Vaka Sayısı: 49. iyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 62. Bugün Kaybedilen Hasta: 1. Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.114.827. Toplam Vaka Sayısı: 20.296. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.294. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 921. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48. Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 866. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 83.  Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7. Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 476. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 712. Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6687 . Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 64.270"

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