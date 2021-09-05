1 ölüm, 143 vaka!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son 24 saatte 8748 test yapıldı, 109'u yerel 143 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 109 kişi taburcu edildi…
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre vakalardan 4 kişi yurt dışından hava yolu ile adaya gelirken, 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu, 109 kişi ise yerel vakadır.
Vakalardan 41 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'nde tespit edildi.
5 EYLÜL 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8748
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30
Yerel Vaka Sayısı: 109
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 105
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .496.246
Toplam Vaka Sayısı: 17.135
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.090
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1978
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 139
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1721
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 103
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 67
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 503
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 342
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3924
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 44.458
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