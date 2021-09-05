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1 ölüm, 143 vaka!

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KKTC’de son 24 saatte toplam 8748 test yapıldı, 109'u yerel 143 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 105 kişi taburcu edildi…
1 ölüm, 143 vaka!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son 24 saatte 8748 test yapıldı, 109'u yerel 143 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 109 kişi taburcu edildi…

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre vakalardan 4 kişi yurt dışından hava yolu ile adaya gelirken, 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu, 109 kişi ise yerel vakadır.

Vakalardan 41 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'nde tespit edildi.

5 EYLÜL 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8748   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30

Yerel Vaka Sayısı: 109

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 105

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .496.246

Toplam Vaka Sayısı: 17.135 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.090

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1978

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 139

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1721

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 103

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 67

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 503

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 342

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3924

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 44.458

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