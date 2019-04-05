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'1 oy fark atsınlar İzmir’i terk etmeyen namerttir' diyen AKP’li Soylu, 7 bin fark yedi...

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İzmir Menderes Belediyesi eski Başkanı AKP’li Bülent Soylu, seçimler öncesi 'Eğer bana 1 oy fark atsınlar İzmir’i terk etmeyen namerttir' derken, seçimlerde 7 bin oy fark yedi.
'1 oy fark atsınlar İzmir’i terk etmeyen namerttir' diyen AKP’li Soylu, 7 bin fark yedi...

İzmir Menderes Belediyesi eski Başkanı AKP’li Bülent Soylu, seçimlerden önce “Eğer bana 1 oy fark atsınlar İzmir’i terk etmeyen namerttir. 1 oy fark atsınlar, 1 oya İzmir’i terk ederim” derken, seçimlerde tam 7 bin oy farkla kaybetti.

2014 yerel seçimlerinde CHP’den AKP’ye geçen Menderes’te Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde otobüs üstünden yaptığı konuşma vatandaşlar tarafından videoya kaydedildi. AKP’li Başkan Soylu’nun seçim öncesinde iddialı açıklamalarda bulunduğu videoda görüldü.

Odatv'nin haberine göre, Soylu, “Belediye başkan adayı televizyonlara çıkmıyor. Bir başkan adayı televizyona çıkmaz mı? Bir kere çık da gül cemalini görelim. Mendereslilere ‘şunları yapacağım’ diye bir kere anlat be kardeşim. Bunlar sizleri nasıl temsil edecek? Durdular durdular, 2 gün kala ‘Bülent Soylu’ya 10 bin fark atacağız’ diyorlar. Bakın buradan 46 mahallemize sesleniyorum; eğer bana 1 oy fark atsınlar İzmir’i terk etmeyen namerttir. 1 oy fark atsınlar, 1 oya İzmir’i terk ederim” diyor.

İlçede gerçekleşen seçimde CHP’nin Belediye Başkan Adayı Mustafa Kayalar 34 bin 138 oy alarak yüzde 55.66’lık orana ulaştı. Soylu ise, 26 bin 286 oy aldı ve yüzde 42.86’da kaldı.

Soylu böylece Kayalar’dan 7 bin 852 oy fark yemiş oldu.

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