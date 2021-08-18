1 Saatlik Öğle Uykusu Gün İçindeki Yorgunluktan Kurtarıyor

Sıcak havaların uyku sorunlarına yol açabildiğini belirten uzmanlar, gece sıcaklar nedeniyle uyku-uyanıklık ritminde sapmalara izin verilmemesi gerektiğini vurguluyor. Çok geç yatmanın ertesi gün performans düşüklüğü ve uykululuk haline neden olduğunu belirten uzmanlar, mümkün olduğu kadar aynı saatlerde yatılmasını öneriyor. Uzmanlar, gündüz uykululuğu yaşanması halinde 1 saatlik öğle uykusu yapılmasını tavsiye ediyor.

Sıcak havalarda uykuya dalma ve sürdürme bozukluklarının sık görüldüğünü belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, "Gece sıcaklık ve terleme nedeniyle uyanma birçok kişiyi rahatsız eder. Hava sıcaklığına bağlı olarak birçok kişi uykuya daha rahat dalabilmek için gece geç saatlere kadar bekler. Bu durum da gece gündüz ritminin kaymasına neden olur. Gece geç yatılması sonucu gündüz uyanma sorunları, gün içinde yorgunluk ve uykululuk hali ortaya çıkabilir" uyarısında bulunuyor.

RİTM BOZULMAMALI

Sıcak havalarda ortaya çıkan uyku sorunlarıyla baş etmek için bazı önlemler alınabileceğini kaydeden Prof. Dr. Barış Metin, "Gece sıcaklar nedeniyle uyku-uyanıklık ritminde sapmalara izin vermemek önemlidir. Çok geç yatmak ertesi gün performans düşüklüğü ve uykululuk haline neden olur. Mümkün olduğu kadar aynı saatlerde yatmak gerekir." dedi. Gündüz uykululuğunu önlemek için öğle bir saat uyunabileceğini belirten Prof. Dr. Barış Metin, "Eğer gece uykusu sıcaklar nedeniyle kısıtlanıyor ve bu durum gündüz uykululuğa neden oluyorsa saat 12.00 gibi 'siesta' denilen 1 saatlik öğle uykusu uyunabilir ve kestirme yapılabilir. Tabii iş ve aile hayatınız buna izin veriyorsa." diye konuştu.

GECE KLİMA KULLANIMINA DİKKAT!

Sıcak havalarda klima kullanımının arttığını kaydeden Prof. Dr. Barış Metin, klimanın kontrollü şekilde kullanımının önemine işaret ederek "Birçok kişi gece klima ile uyuyarak sıcak havalara çözüm bulmaya çalışır. Klimalar dikkatli çalıştırılmazsa gece oda havasını çok düşürebilir. Klimaların odaya verdiği kuru ve soğuk hava da solunum yolu enfeksiyonlarını kolaylaştırabilir. Eğer klima ile uyunacaksa oda sıcaklığının dışarıya göre aşırı düşük bir sıcaklığa ayarlanmamasını öneririm. Dış sıcaklıktan 6-7 derece düşük bir sıcaklıkta uyumak idealdir. Ayrıca klimanın hava akımının doğrudan bedene vurmaması da önemlidir. Doğrudan bedene soğuk hava akımı vurması çeşitli kas ve eklem ağrılarına neden olur." diye konuştu.