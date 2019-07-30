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1. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali 11 Eylül’de...

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Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği (SİNEVİZYON), yerli ve yabancı kısa filmleri tanıtmak, aynı zamanda sektöre ilgi duyan gençlere ışık tutmak amacıyla 11 Eylül’de "1. SİNEVİZYON Uluslararası Kısa Film Festivali" düzenliyor.
1. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali 11 Eylül’de...

Festival, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 17:00 - 21:00 saatleri arasında yer alacak.

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay tarafından yapılan açıklamada, “Filmi, 15 dakika ile sınırlı olan kısa filmcilerin festivalde yer alabilmesi için başvurularını www.filmfreeway.com internet sitesi üzerinden yapmaları gerekmektedir. Başvurular ücretsiz olup, festivale tüm halkımız davetlidir” denildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği, adamızda sinema alanında yaşanan boşluğu doldurmak üzere 2018 yılında kar gütme amacıyla kurulmadı. Dernek, kurulduğu günden bugüne, Kuzey Kıbrıs Sineması’nı dünya izleyicilerine tanıtma fikri ile hareket ederek yurtdışında etkinlikler düzenledi ve yerli sinemacılar ile yurtdışı ülkelerin sinemacılarını bir araya getirmeyi hedefledi. Dernek, bu kapsamda, Eylül ayında Lefkoşa'da ilk kez Uluslararası Kısa Film gerçekleştirecektir” ifadelerine yer verildi.

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