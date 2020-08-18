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Avrupa borsaları, ABD-Çin geriliminin artmasıyla düşüşle kapandı
1 Sterlin 9,80 TL

Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin gerilimin artmasıyla günü düşüşle kapattı

Avrupa Borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin gerilimin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,56 azalarak 367,18 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,68 azalarak 4.938,06 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi, yüzde 0,30 düşüşle 12,881,76 seviyesinden kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, günü yüzde 0,83’lük düşüşle 6.076,32 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,52 değer kaybederek 19.845,61 puana geriledi.

 

YUKARI DOĞRU SEYİR

Döviz kurlarında ise solar hariç TL karşısında yukarı doğru seyir devam ediyor

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