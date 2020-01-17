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1 sterlinlik madeni para 1 milyon sterline satıldı

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İngiltere Kralı 8’inci Edward’ın anısına bastırılan 1 sterlin, rekor fiyata, 1 milyon sterline (7.66 milyon lira) satıldı.
1 sterlinlik madeni para 1 milyon sterline satıldı

Madeni paranın, 8’inci Edward’ın ABD’li Wallis Simpson’la evlenmek tahttan çekildiği Aralık 1936’da bastırılan ancak seri üretime geçilmeyen altı paradan biri olduğu açıklandı.

22 karat altından üretilen, çapı 22 milimetre, ağırlığı 7.98 gram olan parayı bir koleksiyoner satın aldı.

Adının açıklanmasını isteyemeyen koleksiyonerin, “Biliyorum 1 milyon sterlin bir madeni para için çok büyük para ancak bu, insanın hayatta bir kez karşısına çıkacak bir şans; reddedemezdim” sözleri basına yansıdı.

8’inci Edward’ın madeni paraların birini istediği ancak onun yerine kral olan erkek kardeşi 6’ncı George tarafından bu talebinin reddedildiği belirtildi.

Altı adet üretilen madeni paraların dördü müzelerde sergileniyor. Şu anda ülkenin en değerli madeni parası haline gelen bu ve altıncısı özel koleksiyonlarda yer alıyor.

 

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