1 Şubat 2017 Burç Yorumları

1 şubat 2017 Çarşamba günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları...

Koç Burçları ve yükselen burçları Koç Burcu olanlar, 01 Şubat 2017 Koç Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Bu enerji, hedefimizin gayet iyi farkında olmamızı, aktif çalışan zihnimizle durumumuzu gözden geçirmemizi sağlıyor. Ancak başkalarının desteğine ihtiyacımız oluşu bizi rahatsız ediyor. Kendi başımıza kalkmak istiyoruz bir çok işin altından. Neden? Çünkü kimseye taviz vermek istemiyoruz. Ayrıca hayatın bizi sıkıştırmasından hoşlanmıyoruz. Ancak benim tavsiyem gerektiğinde çıkarlarımızı korumayı bilmemizdir. İşbirliğine açık olmamızdır. Tamam, belki hoşunuza gitmiyor bazı kişilerle el ele vermek ama gerektiğinde oyunu kuralına göre oynayacağız. Aileniz veya bizzat kendinizle alakalı konularda güce olan ihtiyacınızı yükseltir. Engellerle baş edebilmek için ne olursa olsun güven duygunuzu ayakta tutmanız gerekir. Sorumluluklarınız nedeniyle kendinizi ihmal ettiğinizi düşünebilirsiniz. Başkalarının hayatımızdaki öneminin farkında oluyoruz ancak bir yandan da kendimizi, isteklerimizi, özgürlüğümüzü kimsenin engellenmesine izin vermiyoruz. Dışarıda güçlü duruyoruz. İlişkilerde dengeli davranıyoruz. Bize nasıl yaklaşılırsa biz de ona göre karşılık verebiliyoruz. 01 Şubat 2017 gününe ait Koç Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Koç burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . .

Boğa Burçları ve yükselen burçları Boğa Burcu olanlar, 01 Şubat 2017 Boğa Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Kişi, hem işiyle alakalı konularda hem de evlilik, iş ortaklığı gibi meseleler üzerinde mantıklı düşünmekte zorlanıyor. Oysaki gelişimin yolu, beraberlik anlamında yapılacak yüzleşmelere bağlı. Hem ilişki kurma biçiminizi gözden geçirmelisiniz hem de bir bütünün yarısı olduğunuz gerçeğini göz ardı etmeden tercihlerinizi yapmalısınız. Eğer problemli bir beraberliğiniz varsa, bu görünüm baskı altına alıcıdır. İlişkiniz yoksa, evlilik konusunda kaygılanmanıza neden olabilir. Önünüzü görmekte, ne yapacağınızı belirlemekte güçlükler yaşanabilir. Oysaki hayat size, her şeyi denetleyemeyeceğimizi, bir başkası kanalıyla tecrübeler yaşayabileceğimizi, buna göre ilişki tercihlerimizi ele almamızı söylemektedir. Bu görünüm geri planda derlenip toparlanması gereken işlere ağırlık vermeniz, bazen gerilimli tepkilerde bulunmanız, aradığınız bir şeyi bulmakta zorlanmanız anlamına gelebilir. Bir şeyleri yerli yerine konulması, ihtiyaçların giderilmesi, düzenlemelerde bulunulması kimi zaman sizi yorabilir. Ancak içten içe sizi rahatsız eden konular nedeniyle aslında kafanızın içi biraz karışık gibi. Bu pürüzlerin mutlaka giderilmesi gerektiğini düşünebilirsiniz. 01 Şubat 2017 gününe ait Boğa Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Boğa burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . .

ikizler Burçları ve yükselen burçları ikizler Burcu olanlar, 01 Şubat 2017 ikizler Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Bu günün sahip olduğu enerji kendi görüşünüz, arzularınız veya istekleriniz doğrultusunda hareket etmekte güçlük çekmenize, bu yüzden mantıklı düşünmekte zorlanmanıza neden olabilir. Sizi belli bir alanda test eden ve hatta gerginliğe sürükleyen durumları bu denli olumsuz ele almak yerine, ilerleyeceğinizi düşünerek eksiklerinize bakınız. Sizi şu anda baskı altına alan durumlar, sağlık veya diğer sorunları şöyle bir gözden geçirelim. Sağlam mı değil mi diye kontrol edelim. Bugün ki bazı enerjiler bazı kişilerin sizi hem maddi hem manevi anlamda ihmal ettiklerini düşünmenize yol açabilir. İçten içe belli bir gerilim duyabilirsiniz. Hatta üzerinize biraz gelinse hiç çekinmeden düşüncenizi söylersiniz. Güçlü olma arzunuz hayli yüksektir. Her ne pahasına olursa olsun, hayatın sizi pes ettiremeyeceğini düşünürsünüz. 01 Şubat 2017 gününe ait ikizler Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm İkizler burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . .

Yengeç Burçları ve yükselen burçları Yengeç Burcu olanlar, 01 Şubat 2017 Yengeç günlük burç yorumu şu şekilde; Özellikle çocuklar, aile ve farklı sebeplerle bütçenizin bir hayli açılmasına, birilerinden destek görmekte zorlandığınız için tek başınıza mücadele etmenize neden olabilir. Bu mücadele sizi yorabilir, gerginleştirebilir. Burada önemli olan sizin ayaklarınızın üzerine sağlam bir şekilde basıp basmadığınızdır. Durumunuzun farkında olmanız ve ona göre gerçekçi düşünmeniz lazım. Risk altına girmemenizi, ilerisini düşünerek biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bugün benim size önerim mutlaka Şubat aylık yorumunuzu gözden geçirmenizdir. Orada geniş manada ele aldığım enerjiler önünüzü görebilmenizde rehberiniz olacaktır. Olumsuz düşünmeyelim. Güzel gelişmeler var çünkü. Her ne kadar güçlü durmaya çalışsanız da, problemleriniz hala tam anlamıyla çözülmediği için hassas tepkilerde bulunabilirsiniz. Ancak derinlikli düşündüğünüzde, işinizden elde ettiğiniz gelir sizi tatmin etmediği için doğal olarak bir arayış içinde olabilirsiniz. Bazılarınız için bu enerjinin anlamı, elinize geçmesi muhtemel bir gelir üzerinde hesaplama yapmaktır. Bu gelir, bir kredi başvurusu, bir davanın kazanılması, toplu bir paranın elinize geçmesi şeklinde olabilir. Hırslanmanız doğaldır. Çünkü amacınız bir an önce kendinizi toparlamaktır. 01 Şubat 2017 gününe ait Yengeç Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Yengeç burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . .

Aslan Burçları ve yükselen burçları Aslan Burcu olanlar, 01 Şubat 2017 Aslan Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Sizi ve geleceğinizi ilgilendiren konularda yaşanan bir takım zorlukların, kadersel durumların, baskıların ve önünüze çıkan engellerin işaretçisi olup cesaretinizi zorlayabilir. Bir yandan hayatla mücadele ederken diğer yandan iç dünyanızda yaşadığınız gelecek kaygısı yüzünden gün boyu sıkılabilirsiniz. Sırtınızı dayayabileceğiniz bir desteğe, geleceğinizi garanti altına alabilecek bir fırsata, çıkış yoluna ihtiyaç duyabilirsiniz. Bir mülkün satışı, maddiyatla alakalı bir konu, ailevi anlamda bir mesele, beraberlik anlamında meselelere bir hayli kafanızı yorabilirsiniz. Yolunda gitmeyen şeylere pek tahammülünüz yoktur. Boşa kürek sallamaktan yorulduğunuzu düşünebilirsiniz. Hırs yaparsınız, arzularınız yoğundur. Sizin ihtiyacınız, fikirlerini sizinle paylaşmayı bilen, becerikli ve kültürlü bir insandır. Eğer ilişkiniz yoksa, bu görünüm sürpriz bir tanışmayı işaret edebilir. Ancak kalıcı olması için sabırlı olmakta yarar vardır. Kimileriniz için bu enerjinin anlamı, uzak bir yere yapmayı düşündüğünüz bir seyahat veya ne zamandır düşündüğünüz bir girişimin başarılı sonuçlanmasıdır. Şöyle rahatlamak, biraz olsun sorunlardan uzaklaşmak isteğiyle bir yerlere gidip farklı insanlarla tanışmayı istersiniz. 01 Şubat 2017 gününe ait Aslan Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Aslan burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz.

Başak Burçları ve yükselen burçları Başak Burcu olanlar, 01 Şubat 2017 Başak Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Girişimde bulunmak istediğiniz konularda veya mevcut işinizle ilgili meseleler üzerinde baskı altında olduğunuzu gösteriyor. Yeni bir şeyler yapabilmeniz, adım atabilmeniz kolay olmayacağını zannederek canınız sıkılıyor. Bir iki girişimde bulunduğunuz halde bunların sonuçlanmaması cesaretinizi kırdığı için umutsuz düşünüyorsunuz. Ben Şubat aylık yorumunuzu gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Orada gelişmelerden söz ettim, dikkate alınması gereken noktaları yazdım. Ben bu denli umutsuz olunması taraftarı değilim. Bilakis ay sonuna doğru enerjileriniz yükselecek. Kuzey düğümle olumlu açılar gerçekleşecek. Onun için, önünüzdeki resme iyi bakın ve güzel niyetlerde bulunun. Alacakları söz konusu oldu mu arayıp sorarlar ama benim ihtiyacım olduğunda neredeler diyebilirsiniz. Kimileri için bu enerji aşkta gücü ve kontrolü elde tutmaktan hoşlandığınızı gösterir. Cinsellik size göre gereklidir ancak bir ilişkinin sırf buna bağlı olması sizi rahatsız edebilir. 01 Şubat 2017 gününe ait Başak Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Başak burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . .

Terazi Burçları ve yükselen burçları Terazi Burcu olanlar, 01 Şubat 2017 Terazi Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Bugün ki enerji sadece sizi değil tüm burçları sıkıştırıcı ve gelecekle alakalı konularda uyarıcı bir enerjidir. Şimdi siz, bu görünümün etkisi altında, öncelikle kazancınıza, ilişkilerinize, geleceğe dönük hedeflerinize, başkalarıyla alakalı her türlü maddi ve manevi anlamdaki paylaşımlarınıza dikkat ediniz. Hayati bir karar verebilmek veya bir mesele üzerinde şudur diyebilmek için acele etmeyelim veya gecikmeleri doğal karşılayalım. Şubat aylık yorumunuzu fırsatınız olduğunda lütfen gözden geçiriniz olur mu? Oradaki tarihleri not alırsanız, bu denli olumsuz düşünmezsiniz. Bugün partnerin bencil yaklaşımları ve taviz vermeyen halleri kimi zaman sinirinizi bozar. Rahat tavırlar sergileyerek, sanki onun bu halini pek dert etmiyormuş gibi durabilirsiniz. Ancak sabrınız taştığında gerekeni söylemekten çekinmezsiniz. Kimileri için bu enerji, aşkın tadını çıkarmak ve olan biteni kafanıza takmadan günü geçirme arzunuzun işaretçisidir. Farklı insanlarla bir arada olmaktan zevk alırsınız. 01 Şubat 2017 gününe ait Terazi Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Terazi burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. .

Akrep Burçları ve yükselen burçları Akrep Burcu olanlar, 01 Şubat 2017 Akrep Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Bugün gerçekleştirmek adına kendimize söz verdiğimiz meseleler üzerinde dış dünyada ilerlemekte zorlanabiliriz. Bunlar kişiyi baskı altına alıcı ancak bir hayli öğreticidir. Bir taraftan mantıklı düşünmek diğer taraftan kararlı olmanız gerekiyor. İlkelerinize ters düşen insanlarla çatışmanın bize faydası yok. Baskılar sizi yıldırmamalı, bilakis güçlü kılmalıdır. Böylece hem istediğinizi elde edin hem de bunca çabanıza değsin. İşte bu görünüm yorucu gibi dursa da, pes etmemek gerekir. Çünkü değişiyoruz ve yenileniyoruz. Yakın çevrenizde bulunan kişilerin desteğine ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Dostunuzu düşmanınızı, son günlerde artık iyice tanıdınız. Ancak bunlarla mücadele edeceğime araya mesafe koyarım daha iyi diyebilirsiniz. Bu görünüm, ihtiyaçlarınız için alışverişe çıkmanız, ihmal ettiğinizi düşündüğünüz kişilerle görüşmeniz veya bazı meseleleri halletmek adına konuşmanız şeklinde de tesir yaratabilir. Bilinçli bir şekilde pürüzleri gidermek niyetindesiniz. Kendinizi güven içinde hissetmek için şu aralar gerek sağlığınıza gerek çalışma hayatınıza fazlasıyla ağırlık verebilirsiniz. Hayatın eğlenceli yanları azalmış gibidir. Ancak elinizden pek bir şey gelmediği için katlandığınızı düşünürsünüz. Oysaki Şubat sonuna doğru, güzel gelişmeler var. 01 Şubat 2017 gününe ait Akrep Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Akrep burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . .

Yay Burçları ve yükselen burçları Yay Burcu olanlar, 01 Şubat 2017 Yay Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Gücümüzü boş yere tüketmek yerine, ay sonundaki gelişmeler ışığında hareket etmenin daha doğru olacağını gösteriyor. Şimdiki kısıtlanmaların, baskıların, fiziksel ve ruhsal anlamda sizi rahatsız eden meselelerin önümüzü kapadığını düşünsek de, aslında bir çok ayrıntıyı, iç gözlemde bulunarak tespit ediyoruz. Geleceğimizi ilgilendiren konularda öncelikle kararlı olmak lazım. Olmaz denilen bir çok işimiz kendiliğinden yoluna girebilir. Ancak biz kendimize olan inancımızı yüksek tutmalıyız. Gelişmeler olumlu fırsatları müjdeliyor. Bugünki enerji aklınıza geleni, geldiği gibi yapmaktan hoşlanmanızı sağlıyor. Hem kişiler arası ilişkilerde dengeli paylaşımları sağlıyor. Hem size güç ve moral kazandırıyor. 01 Şubat 2017 gününe ait Yay Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Yay burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . .

Oğlak Burçları ve yükselen burçları Oğlak Burcu olanlar, 01 Şubat 2017 Oğlak Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Maddi konularda ve işlerimizi hızlı biçimde yola koymamızın önüne geçerek bizi biraz gerginleştiriyor. Şimdi bir yandan harcamalarda bulunuyoruz diğer yandan bütçemizin ayarını tutturmakta zorlanıyoruz. Dışarıdan güçlü bir akış ve destek gelmediği için bir yön tayininde bulunmamız güç oluyor. Ancak bugün yayınladığım Şubat Aylık yorumunuzu mutlaka gözden geçiriniz. Oradaki açıklamalar geniş anlamda durumunuzu tespit etmenizde yardımcı olacaktır ve de umutlu gelişmeleri işaret etmektedir. evde veya dışarıda nerede olursanız olun, her durumu fazla ciddiyet ve derinlikli bir şekilde gözden geçirirsiniz. Hiçbir meselenin üzerinizde baskı kurmasına izin vermezsiniz. Dışa karşı nazik olmayı bilirsiniz. En azından, hisleriniz gizlemeyi bilirsiniz. Kafanızın içi oldukça dolu. Para veya farklı bir konuda herhangi bir sürpriz durum yaşanması halinde tepkiniz sıra dışı olabilir. Kendinizden eminsiniz ancak hayat bu belli olmaz diye düşünmektesiniz. 01 Şubat 2017 gününe ait Oğlak Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Oğlak burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . .

Kova Burçları ve yükselen burçları Kova Burcu olanlar, 01 Şubat 2017 Kova Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Kendinize koyduğunuz hedeflerinize varma, toplum içindeki yerinizi güçlendirme anlamında verdiğiniz mücadelenin bir hayli yüksek olduğunu gösteriyor. Aslında bu mücadele, Kuzey düğüm gelişim yolunda her zaman vardır. Çünkü düğümler karmamızla birebir alakalı olduğu için, dersleri zamanla anlaşılır, ödülleri zamanla toplanır. Bu bakış açısıyla, çabalarınızın meyvelerini alma yönünde sabırlı olmak, eksiklerinizi tamamlamak durumundasınız. Bu bir yol, bir rotadır. Bu yolu öğrenene kadar, dış dünyada baskılar söz konusu olabilir. Ancak her baskı, sizin tecrübe sahibi olmanızı sağlar. Sonunda yükselir, güçlenir, alanınızda söz sahibi olursunuz. Onun için lütfen sakin olunuz. Erotizm duygunuzu, cinsel heyecanı yükselticidir. Kişi kendince anlamlı bulduğu şekilde doyuma ulaşabilir. Tutkularınızla yüzleşme, zayıflıklarınızı sabırla karşılama anlamında bu görünüm zorlayıcı olabilir. Kişi kendi kafasına göre yaşamaktan yanadır. Bazı konularda geriliminiz varsa da, bu görünüm size yaşanılan anın keyfini çıkarmanızda yardımcıdır. Stres ve gerginlikten uzaksınız. Hem hareketli hem de günü güzel geçirmenizi sağlayacak yenilikleri hiç düşünmeden uygulayabilirsiniz. 01 Şubat 2017 gününe ait Kova Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Kova burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . .

Balık Burçları ve yükselen burçları Balık Burcu olanlar, 01 Şubat 2017 Balık Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Amacını gerçekleştirmek isteyen bireyin gelişim yönünde kendisiyle olan iç yüzleşmesinin işaretçisi. Önümüze çıkan engeller, kişiler veya baskılar bizi her ne kadar isyan etmeye zorlasa da, bizim burada sakin ve aklı başında düşünmemiz yararlıdır. Hedefimiz, değerlerimize sahip çıkarken, yaşadığımız olayların bize kattığı dersleri hafife almamaktır. Bunları düşünmek dahi istemiyoruz ama unutmayalım ki, bunlar yaşamasaydık acaba hayatı bu kadar iyi anlamamız kolay olur muydu? Şimdi bir yola adım attık veya atmak üzereyiz. Bu yol gayet olumlu. Ne kadar kendimize inanırsak, bu yolda o kadar kolay ilerleyeceğiz. Bizim artık derdimiz birileri değil. Biz kendimize yatırım yapmayı bilmeliyiz. Gelişmek istiyorsak, bizi birilerinin yanlışa, isyana, umutsuzluğa sürüklemesine izin vermemeliyiz. Bugün yayınladığımız Şubat aylık yorumunuzda sizi rahatlatacak gelişmelerden söz ettim. Okumanızı tavsiye ediyorum. Sabrınızı test eden kim veya hangi neden varsa onu alt etmeyi dilersiniz. Amacınız bellidir ve bunu gerçekleştirmek adına kararlısınızdır. Kişi bugünki enerjide özgürlüğünün parasal nedenler yüzünden engellendiğini düşünür ve buna çare bulmak için arayışlar içindedir. Bu arayışlar sizi hırslandırır ve öncü bir ruhla harekete geçmenizi sağlar. Detaylardan fazlasıyla sıkılırsınız. Radikal anlamda bir değişime ihtiyaç duyarsınız. 01 Şubat 2017 gününe ait Balık Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Balık burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . .