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1 Temmuz Cumartesi Günü Günlük Burç Yorumları

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1 Temmuz Cumartesi Günü Günlük Burç Yorumları
1 Temmuz Cumartesi günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde hesapsız davranıyorsunuz. Özellikle bugün sözlerinize dikkat etmelisiniz İyi şeyler yapmaya çalışırken boş yere gerilim yaratmayın. İş birlikleri ve öneriler sizin kendinizi geliştirmenizi ve huzuru yakalamanızı sağlayacaktır. Özel yaşamınızda ise heyecanı yüksek bir gündesiniz. Parasal konularda dikkat.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde parasal meseleleri çok fazla gündeme alıyorsunuz. Negatif olmak sorunu çözmeyecektir. Siz başarınızı ortaya koyun arkası mutlaka gelecektir. Özel hayatınızdaki sorunları çözmek için sadece kendinize ihtiyacınız var. Sakin kalmalı ve sosyal faaliyetlere zaman ayırmalısınız.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sizin gününüz. Tüm güzel enerjilerin sizi karşıladığı bir gündesiniz. Partnerinizle romantik bir gün bekliyor sizi. Bugün sorunlarınızı çözüme kavuşturabilir güven ve sevginizi yüceltebilirsiniz. Eski dostlarla bir araya gelebilirsiniz, bu size de iyi gelecektir. Özlem özel bir duygudur.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün işinizle ilgili özel bir teklifle karşı karşıya kalabilirsiniz. Karar için kendinize zaman vermelisiniz. Özel yaşamınızda ise eski aşkınızın ısrarlı aramaları ve yeniden bir şans istemesi tahammül sınırlarınızı zorlayabilir. Eski olanı ardınızda bırakıp siz güne bakmalısınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün boyu iş hayatınızla ilgili gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız. Yetenekleriniz ve iletişim becerinizle birçok konu sonuca ulaşacak. Bunun sonuçlarını da fazlasıyla alacaksınız. Özel yaşamınızda ise partnerinizin ruhunuzu okşayan sevgi dolu sözleri ile sorunlarınızı aşacaksınız.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde isyankar davranışlardan uzak durun. Herkes sizi önemsiyor ve size destek olmak istiyor. Size uzatılan yardım elini boş bırakmayın.  İşinizle ilgili konularda seçimlerinizin bir hayli önem kazandığı bir gündesiniz. Özel yaşamınızda ise yoğun ve coşkulu gelişmeler sevginin gücünün nelere kadir olduğunu deneyimlemenizi sağlayacak.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde aşk hayatınızdaki olası gerginliklere izin vermemelisiniz. Ani kararlarla ayrılıklara sebep olacak davranışlar içinde bulunmamaya dikkat etmelisiniz. Hırçınlıklarınız ve ben merkezli düşünmeniz ilişkilerinizde daha önce yaşadığınız hayal kırıklıklarına bir yenisini daha ekleyebilir. Kendinizle barışık olmak için kendinize zaman ayırın.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son gülerde devam eden iş arayışlarınız olumlu sonuçlar verecek. Sakin ve dikkatli değerlendirmeler yapmalı, kararlarınızı öyle almalısınız. İşinizle ilgili her konuyu ve zamanı akıllıca değerlendirmeli kendi şansınızı yaratmalısınız. Maddi konularda uzun zamandır süre gelen sıkıntılarınız alacağınız kararla olumlu sonuçlar almanızı sağlayabilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün özel yaşamınızda ilgili dikkatli olmanız gereken bir gün. Kararsız olmamaya özen göstermeli ve hissettiğinizden farklı sözler söylememeye dikkat etmelisiniz. Sizin gibi duyguları güçlü bir burcun mensupları hissettiği fakat ifade edemediği bir duygu yoğunluğunu taşıyamazlar. Unutkanlıklarınız nedeniyle parasal konularda sıkıntı yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde özellikle hırsınızı kontrol altına almalısınız. Unutmayın ki hırs, öfke ve bencillik size de sevdiklerinize de zarardan başka bir şey getirmez. Sevgiye dayalı bir ilişkiyi başkalarının sözleri ile bitirecekseniz bilin ki pişman olacak mutsuz olup mutsuz edeceksiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Siz samimi ve sıcakkanlısınız. Bu davranışlarınızla çevrenizdeki herkesin gönlünü kazanıyorsunuz ve bu sizi mutlu kılıyor.  Uzaklaştığınız gerginlikler yaşadığınız ilişkilerinizi yeniden canlandırabilirsiniz. Eski dostlardan gelecek iyi haberlerle kendinizi daha da iyi hissedebilirsiniz. Kişisel bakımınıza da zaman ayırabilirsiniz

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde özel hayatınız çok hareketli. Sahip olduğunuz kuvvetli enerjiler sayesinde sürpriz teklifler alabilirsiniz. Yaşamın size sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye bakın. İş hayatınızda da sizi cezbedecek hayallerinize hitap edecek vaatlerde bulunanlara dikkat edin ve içinde bulunduğunuz rüya aleminden bir an evvel uyanmaya bakın.

 

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