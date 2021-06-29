  • BIST 1.365
  • Altın 497,215
  • Dolar 8,7250
  • Euro 10,3922
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için Gazimağusa ve Girne’de tören düzenlenecek

» »
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Gazimağusa ve Girne’de törenler düzenlenecek.
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için Gazimağusa ve Girne’de tören düzenlenecek

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Gazimağusa ve Girne’de törenler düzenlenecek.

Türkiye’de, 1 Temmuz 1926 tarihinde çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerindeki her türlü deniz faaliyeti ve ticareti hakkının Türk bayraklı gemilere verilmesi nedeniyle kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde Perşembe günü Gazimağusa’da Zafer Anıtı ve Girne’de Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, 09.00’da başlayacak törende protokol sırasına göre çelenkler konulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Tören, Sahil Güvenlik Gazimağusa Grup Komutanlığı’ndan bir subayın konuşmasıyla tamamlanacak.

GİRNE’DEKİ TÖREN ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE

Girne Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, Perşembe günü Atatürk Anıtı önünde yer alacak tören de saat 09.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiir okunacak. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ödüller ‘Onur Gecesi’nde verildi29 Haziran 2021 Salı 08:56
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Erten Gazi’yi kabul etti29 Haziran 2021 Salı 08:51
  • Yiğitler Köyünde İki Katlı Kerpiç Ev Çöktü, 1 Kişi Hayatını Kaybetti29 Haziran 2021 Salı 08:41
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?29 Haziran 2021 Salı 08:34
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (29 Haziran 2021)29 Haziran 2021 Salı 08:31
  • Karantina otelinden kaçan şahıs boynunu kırdı28 Haziran 2021 Pazartesi 22:38
  • UBP Kurultayı... Sucuoğlu: "Bu işi ilk turdan bitireceğiz"28 Haziran 2021 Pazartesi 21:05
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı28 Haziran 2021 Pazartesi 20:54
  • KIB-TEK üretilen enerji yetersiz olduğundan kesintiler yaptı28 Haziran 2021 Pazartesi 20:25
  • Genç'den Özersay'a: "Egosunu tatmin etmek için bize saldırması acizlik "28 Haziran 2021 Pazartesi 20:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti