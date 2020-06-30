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"1 Temmuz kararının iptali" için YİM'e başvuran tabipler: "Çift PCR yapılsa bile her 100 kişiden 3'ü virüs taşıyabilir"

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"1 Temmuz kararının iptali" için YİM'e başvuran tabipler: "Çift PCR yapılsa bile her 100 kişiden 3'ü virüs taşıyabilir"
"1 Temmuz kararının iptali" için YİM'e başvuran tabipler: "Çift PCR yapılsa bile her 100 kişiden 3'ü virüs taşıyabilir"

Hükümetin "1 Temmuz kararı" ile ilgili dün Yüksek İdare Mahkemesi'nde dava dosyalayan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

KTTB Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Özlem Gürkut, Covid-19'a karşı Mart ayından bu yana verilen mücadeleyi özetledi, sağlık sistemindeki eksikliklerin bir türlü tamamlanamadığına vurgu yaptı.

"HÜKÜMET, VİRÜS DÜNYADAN SİLİNMİŞ GİBİ DAVRANMAYA BAŞLADI"

4 Mayıs'ta itibaren Covid-19'a karşı alınan tedbirlerin hafifletilmeye başlandığını anımsatan Gürkut, "Ancak hükümet giderek virüs dünyadan silinmiş gibi davranmaya başladı. Sağlık sistemine dair eksikler, olduğu gibi bırakıldı" dedi.

14 Haziran tarihli Bakanlar Kurulu'nda, KKTC'nin hava ve deniz sınırlarının açılmasının kararlaştırıldığını ve ülkelerin üç farklı risk grubuna ayrıldığını ifade eden Gürkut, söz konusu kararın 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girmesine karar verildiğini hatırlattı.

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