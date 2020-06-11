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1 Temmuzdan sonra KKTC'ye girişlerin nasıl olacağı açıklandı

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Bakanlar Kurulu, toplantısı tamamlandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıkladı.
1 Temmuzdan sonra KKTC'ye girişlerin nasıl olacağı açıklandı

Bakanlar Kurulu, toplantısı tamamlandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

- Önümüzdeki haftalarda ülkemize giriş çıkış konuları ve hangi ülkelerden gelebileceğini konuştuk.

- 1 Temmuzdan itibaren geçerli olacak olan esas sistemi tarif ediyorum. Olağan olarak ülkemize giriş hakkı bulunan herkesin vatandaş olsun veya olmasın fark etmez 3 farklı kategori ülke yaratıldı.

- 1. Kategori şöyle: Malta Bulgaristan, Norveç, Türkiye, Almanya, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Macaristan, İsrail, Yunanistan ve Litvanya olacak şekilde 72 saat içerisinde yapılmış olan ve negatif sonuç çıkmış PCR testi varsa ülkemize gelebilecek.

PCR testi varsa uçağa binebilecek. Bu test ülkemize gelmeden yapılmalıdır.

- Kategori 2: İsviçre Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan ve birçok ülkenin olduğu ülkelerden gelecekler çifte PCR yöntemi uygulanacak.

Uçağa binmezden önce PCR yaptırmış olacak. Bir de ülkemize geldiğinde kendisinden bir swap alınacak.

Oteline veya kalacağı yere gidecek. Eğer pozitif değilse ne kadar kalacaksa kalacak pozitif ise oradan alınacak.

- C kategorisi ülkeler ise yüksek risk grubunda bulunan ülkeler olacak. ABD, Rusya, Brezilya, İngiltere ve İran gibi ülkeler olacak.

Bu ülkelerden gelecek olanlar gelmezden önce PCR yaptırmak zorunda olacak. Geldiklerinde de 14 gün karantinaya girecekler. Bedelini kendileri ödeyecekler.

- Bu ülke listeleri en az haftada bir kez Sağlık Bakanlığı tarafından DSÖ verileri neticesinde güncellenecek. Ülkelerin risk grupları değişebilecek.

- Bu ana sistemin haricinde bir takım istisnalar da söz konusu olacak. 1 Temmuz’dan itibaren Güney Kıbrıs vatandaşları KKTC'ye ilk geçişlerinde 72 saat içerisinde yapılmış PCR testi ile geçebilecekler. Sonrasındaki geçişlerinde tesadüfi test yöntemine gidilebilecek.

- 22 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Güney’de çalışan işçiler ülkemizde daimi olarak yaşayan Maronitler, Karpaz'daki Rumlar ve Pile’deki vatandaşlarımızla ilgili olarak ilk geçişlerinde PCR testi koşuluyla Güneye geçişleri söz konusu olabilecek.

- Türkiye Cumhuriyeti'nden buraya bir tanesi gelecek hafta bir diğeri de Ankara'dan olacak şekilde 2 charter uçuş yapılacak.

- 1 Temmuz'dan önce gerçekleşeceği için 14 günlük karantinaya tabi olacaklar.

- Ana hatlarıyla tarif ettiğimiz sistem tarihleriyle belirttiğim varsayımı ile hareket ediyoruz. O tarihler gelene kadar olağan üstü gelişmeler olursa bu kararlar değişebilecek.

- Bugüne kadar kendi içinde kapalı bir devre olarak açılmıştık. Dışardan gelen herkesin karantinaya girdiği bir sistem vardı. 1 Temmuz’dan sonra da yurtdışına açıldığımız için daha fazla risk alacağımız için salgın ortaya çıktığında nasıl koruduysak şimdi de o şekilde korunmamız ve özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü daha riskli bir döneme girmiş olabiliriz.

- Maske çok önemli, her an her dakika bu virüsü taşıyormuşuz gibi hareket etmeliyiz.

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