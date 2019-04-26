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1. Ulusal Doğu Akdeniz Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sempozyumu gerçekleşti

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından, 1. Ulusal Doğu Akdeniz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu gerçekleşti.
1. Ulusal Doğu Akdeniz Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sempozyumu gerçekleşti

Ana temanın “Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yenilikler” olarak belirlendiği söz konusu sempozyum, yapılan açılış töreniyle başladı.

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Müzik dinletisinin ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi ve sempozyum başkanı Prof. Dr. İnci Yüksel konuşmasında, sempozyumun modern tıpta kullanılan farklı disiplinler arası çalışmaların ortaya konulması ve bilgi paylaşımı açısından önemine vurgu yaptı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoçlar da konuşmasında fakülte hakkında bilgi vererek, fakülte olarak bugüne kadar gerçekleştirilen sempozyum, konferans ve çalıştaylara değindi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, üniversitenin eğitim hayatına mühendislik fakültesini barındıran bir kurum olarak başladığına ve gelinen aşamada bünyesinde başarılı bir sağlık fakültesini de barındırdığına işaret etti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Bülent Atilla tarafından  “Ortopedi Fizyoterapi İş Birliği” başlıklı konferans gerçekleştirildi. (MHA)

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