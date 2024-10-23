“1. Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi” alanın önemli araştırmacılarını Kuzey Kıbrıs’ta buluşturdu

ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, KKTC, Kosova, Mısır, Pakistan ve Türkiye’den 112 araştırmacının çalışmalarının sunduğu “1. Uluslararası YDÜ DESAM Biyoteknoloji Kongresi”ne, Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Girne Üniversitesi rektörleri de katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen ve dört gün süren “1. Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi” tamamlandı. ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, KKTC, Kosova, Mısır, Pakistan ve Türkiye’den 112 araştırmacının çalışmalarını sunduğu kongre yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kosova’dan Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani’nin de katıldığı kongrenin üçüncü gününde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü, TÜBİTAK önceki dönem başkanı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Hasan Mandal, üçüncü gün gerçekleştirdiği “Birlikte Yaratma ve Birlikte Başarma Yaklaşımıyla Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Biyoteknolojiyi Geliştirmek” başlıklı sunumunda, biyoteknoloji alanında disiplinler arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Mandal, sürdürülebilir bir geleceğin ancak farklı alanlardaki bilgi ve deneyimlerin bir araya getirilmesiyle mümkün olabileceğini vurgulayarak, bu tür uluslararası kongrelerin bilimsel paylaşım ve ortak projelerin geliştirilmesi açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 4 günlük kongre boyunca 60’ı aşkın sunum gerçekleştirildi. Kongre ile tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri, veteriner hekimliği, yapay zeka, matematik ve mühendislik gibi birçok alanda uzmanların sunduğu çalışmalar, makale olarak da yayımlanarak bilim dünyası ile paylaşılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi, uluslararası kongrelere ev sahipliği yapmaya devam edecek

Kongre ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Ev sahipliği yaptığımız 1. Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi, bilimsel iş birliğinin ve multidisipliner çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kongremizde 11 ülkeden gelen bilim insanları, biyoteknolojinin sunduğu sınırsız olanakları tartışma fırsatı buldu. Bu tür uluslararası buluşmalar, yalnızca akademik bilgi alışverişini değil, aynı zamanda bilim ve teknolojiye dayalı yenilikçi çözümler üretmeyi de teşvik ediyor” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Alanlarında dünyanın en iyi araştırmacılarını Kuzey Kıbrıs’ta bir araya getireceğimiz uluslararası kongrelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel ise “Kongremiz, biyoteknoloji dünyasının karşılaştığı güncel sorunlara çözüm bulma amacı taşıyan birçok araştırmacıyı bir araya getirdi. Farklı ülkelerden katılan bilim insanlarının sundukları çalışmalar, bu alanda yeni kapılar açacak ve geleceğin teknolojilerine yön verecek” ifadesini kullandı.