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1.Uluslararası Güzelyurt Sanat Günleri yarın başlıyor

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Güzelyurt Belediyesi’nin düzenlediği 1. Uluslararası Sanat Günleri yarın başlıyor.
1.Uluslararası Güzelyurt Sanat Günleri yarın başlıyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın ve cumartesi günlü 09.00-19.00 saatleri arasında Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydan’ında gerçekleşecek etkinlikte;mozaik, resim, karikatür, emaye, seramik, heykel ve kağıt atölyeleri kurulacak.  

Etkinliğe katılacak vatandaşlar sanat atölyelerinde yapılan sanat faaliyetlerini hem izleme hem de yerinde yapabilme şansı bulacak.

Bu kapsamda yarın gün boyunca  tüm bölge okulları etkinliğe katılarak, gözlem yapıp tercih ettiği sanat atölyesinde aktif olarak yer alacak.

“KENT VE SANAT” SERGİSİ AÇILACAK

1.Uluslararası Güzelyurt Sanat Günleri organizasyonu kapsamında 10 uluslararası sanatçı ve 10 yerli sanatçının katılımı ile "Kent ve Sanat" Sergisi’nin açılışı yarın 19.30’da gerçekleşecek.
 
Güzelyurt Ecevit caddesi üzerinde bulunan Güzelyurt Belediyesi Sergi Salonunda açılacak Sergi, 31 Mayıs’a  kadar ziyarete açık olacak.

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