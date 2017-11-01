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"1. Uluslararası İstanbul Kodaly Eğitim Günleri”

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"1. Uluslararası İstanbul Kodaly Eğitim Günleri”
"1. Uluslararası İstanbul Kodaly Eğitim Günleri” Yakın Doğu Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Macaristan İstanbul Konsolosluğu ve Macar Kültür Merkezi desteği ile Marmara Üniversitesi BAPKO L tipi projeleri kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Öğrt.Üy. Prof.Dr. Sibel Çoban’ın Genel Koordinatörlüğünü yürüttüğü 1. Uluslararası İstanbul Kodaly Eğitim Günleri gerçekleştirildi.

YDÜ Müzik Öğretmenliği Bölümünün  Kodaly Eğitim Günlerine Yoğun Katılımı Dikkat Çekti

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 
Etkinliğin bilim kurulunda,Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi  Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalından Yrd.Doç. Emine K. ÖZTUĞ , Dr.Erkan SÜLÜN ve Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Ertem NALBANTOĞLU görev yaptı. Müzik Öğretmenliği Bölümünden 4 lisans öğrencisi , 2 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisinin katılımı ise dikkat çekti.

Etkinlik,  Proje Yürütücüsü  Yrd.Doç.Dr. Ercan Mertoğlu’nun yaptığı açılış konuşmasının ardından Proje Genel Koordinatörü Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Doktora programı öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel Çoban’ın konuşmasıyla devam etti. Dört gün süren etkinlikte 150 katılımcıya yoğun bir eğitim programı uygulandı. Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Kültür Merkezi Konser Salonunda Nemeth Quartet tarafından Macar ve Türk bestecilerin eserlerinden oluşan özel bir konser verildi.

Yard. Doç. Dr. Ertem Nalbantoğlu,Kodaly Çocuk Müzik Eğitimi Yaklaşımının Kıbrıs’taki Uygulanışını Anlattı

Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonunda düzenlenen ve moderatörlüğünü YDÜ Öğrt.Üy. Prof.Dr. Sibel Çoban’ın yaptığı panelde, Atina Kodaly Konservatuvarı Müdürü Michalis Patseas, Kodaly çocuk müzik eğitimi yaklaşımının Yunanistan’daki uygulamaları hakkında, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Yard. Doç. Dr. Ertem Nalbantoğlu, Kıbrıs’taki uygulanışı hakkında, Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Mustafa Avşar, Türkiye’de Kodaly yaklaşımı ile ilgili yapılmış olan akademik çalışma ve araştırmalar hakkında bilgi verdiler. 

Prof. Dr.Sibel Çoban ;”Kodály Eğitim Günleri Olumlu Gelişmelere Vesile Olacak”
Etkinliğin mimarı ve ve düzenleyicisi olan Yakın Doğu Üniversitesi G.S.E Müzik Eğitimi Öğr. Üy. Prof. Dr.Sibel Çoban yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü otoritelerin övgüyle bahsettiği 1. Uluslararası İstanbul Kodály Günlerinin oldukça başarılı geçtiğini ve müzik eğitimiyle ilgili olumlu gelişmelere vesile olacağını söyledi. 

Eğitim günleri, katılımcıların dört gün boyunca yaptıkları çalışmaların ürününü sergiledikleri kapanış konseri ve katılımcı sertifikalarının ve teşekkür belgelerinin takdimi ile tamamlandı.

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