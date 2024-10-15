“1. Uluslararası YDÜ DESAM Biyoteknoloji Kongresi” başlıyor!

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen “1. Uluslararası YDÜ DESAM Biyoteknoloji Kongresi”, 17 Ekim Perşembe günü İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde başlayacak. Alanın önemli isimlerini, Dorana Turizm’in organizasyonu ile KKTC’de buluşturacak olan kongrede; 11 ülke ve 19 üniversiteden 112 araştırmacının imzasını taşıyan çalışmalar tebliğ edilecek. Kongreye ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, KKTC, Kosova, Mısır, Pakistan ve Türkiye’den araştırmacılar yer katılacak.

Modern bilimin en dinamik alanlarından biri olarak, insan yaşamını iyileştirme potansiyeli ile öne çıkan biyoteknoloji; genetik mühendisliği, hücre biyolojisi, mikrobiyoloji gibi birçok disiplinin kesişim noktasında yer alıyor. Yeni ilaçların geliştirilmesinden, hastalıkların erken teşhisine ve tedavisine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunarak insan ömrünün uzaması ve yaşam kalitesinin artırılmasında kritik bir rol oynuyor.

Tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri, veteriner hekimliği, yapay zeka, matematik ve mühendislik gibi birçok alanda uzmanlaşmış akademisyenleri bir araya getirerek yenilikçi ve multidisipliner araştırmalara öncülük eden DESAM Araştırma Enstitüsü, kongre ile biyoteknolojinin farklı alanlarından uzmanların en son bulgularını, gelişmelerini ve stratejilerini paylaşmaları için önemli bir platform sağlamayı hedefliyor.

Biyoteknolojinin şekillendirdiği alanlar ele alınacak!

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek olan kongrenin açılışına, Kosova'dan Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi'nin Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani de katılacak. TÜBİTAK’ın önceki Başkanı da olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise kongrede, “Birlikte Yaratma ve Birlikte Başarma Yaklaşımıyla Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Biyoteknolojiyi Geliştirmek” başlıklı bir konuşma yapacak.

Dört gün sürecek kongrede Tıbbi Biyoteknoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, DESAM, Yapay Zeka ve Biyoteknolojinin Yeni Çağı, Moleküler Biyoteknoloji ve Gıda Biyoteknolojisi oturumları gerçekleştirilecek. Kongrenin ilk akşamında ise Kıbrıs Araba Müzesi’nde resepsiyon verilecek.