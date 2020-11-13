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1 üründe limit üstü kalıntı 1 üründe ise tavsiye dışı ürün bulundu

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1 üründe limit üstü kalıntı 1 üründe ise tavsiye dışı ürün bulundu
1 üründe limit üstü kalıntı 1 üründe ise tavsiye dışı ürün bulundu

Tarım Dairesi 6-12 Kasım 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

 

İthal Ürünlerden 42 numuneden 41 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait armut ( Ankara) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İMHA edilmiştir.

 

Yerli Ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Tatlısu sakinlerinden Ceyda Yarıcıoğlu’na ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün İMHA edilmiştir.

 

                  13 Kasım 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                   

1             M.Hacı Ali İşl.     İthal       Mısır Yemlik       Temiz

2             Henege Tarım   İthal       Mısır Yemlik       Temiz

3             Baharyolu Baharatları    İthal       Acı Kırmzı Pul Biber         Temiz

4             Baharyolu Baharatları    İthal       Tatlı Kırmızı Pul Biber     Temiz

5             Baharyolu Baharatları    İthal       İsot Biber            Temiz

6             SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Ankara   Temiz

7             SVS Tic. Ltd.       İthal       Çeri Domates    Temiz

8             SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Gala            Temiz                  

9             SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Stk              Temiz

10           SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Golden      Temiz

11           SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut S.M         Temiz

12           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk              Temiz

13           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Gala            Temiz

14           Halil Kasap Paz. İthal       Armut Ankara   Temiz

15           Halil Kasap Paz. İthal       Sultani Üzüm     Temiz

16           SVS Tic. Ltd.       İthal       Siyah Üzüm        Temiz

17           SVS Tic. Ltd.       İthal       Sultani Üzüm     Temiz

18           SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut S.M         Temiz

19           SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Ankara   Limit Üstü

20           SVS Tic. Ltd.       İthal       Sarı Kaliforniya Biber      Temiz

21           SVS Tic. Ltd.       İthal       Kırmızı Kaliforniya Biber               Temiz

22           Bekir Cura           İthal       Elma Granny      Temiz

23           Bekir Cura           İthal       Elma Stk              Temiz

24           Bekir Cura           İthal       Elma Golden      Temiz

25           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz

26           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Sarı Kalifornia Biber        Temiz

27           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Kırmızı Kalifornia Biber  Temiz

28           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Golden      Temiz

29           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Stk              Temiz

30           Müslüm Kartal  İthal       Elma Golden      Temiz

31           Selgün Tic.          İthal       Armut   Temiz

32           Selgün Tic.          İthal       Elma Stk              Temiz

33           SVS Tic. Ltd.       İthal       Çarli Biber Sarı   Temiz

34           SVS Tic. Ltd.       İthal       Çarli Biber Kırmızı            Temiz

35           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Arapkızı     Temiz

36           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Granny Smith         Temiz

37           Mert Uluşan      İthal       Havuç   Temiz

38           SVS Tic. Ltd.       İthal       Sultani Üzüm     Temiz

39           SVS Tic. Ltd.       İthal       Üzüm Red Globe             Temiz

40           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Armut Ankara   Temiz

41           SVS Tic. Ltd.       İthal       Siyah Üzüm        Temiz

42           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz

43           Teslime Solmaz                Mağusa               Hıyar     Temiz

44           Sezai Yıldırım     Mağusa               Hıyar     Temiz

45           Meryem Kil        Mağusa               Dereotu              Temiz

46           Teslime Demirsöz           Mağusa               Pazı        Temiz

47           Ali Saraç               Mağusa               Pazı        Temiz

48           Starling Ltd.        Alsancak              Düz Marul           Temiz

49           Starling Ltd.        Alsancak              Lolorosso Marul               Temiz

50           Mustafa Muti    Alsancak              Çarli Biber           Temiz

51           Ceyda Yarıcıoğlu              Tatlısu   Hıyar     limit Üstü

52           Hatice Ateş        Tatlısu   Domates             Temiz

53           Selvi Ateş            Tatlısu   Domates             Temiz

54           Ceyda Yarıcıoğlu              Tatlısu   Domates             Temiz

55           Gencay Yıldırım                Gaziveren           Nar        Temiz

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