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1 vefat, 142 pozitif vaka!

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"Toplam 24.708 test yapıldı, 102'si yerel, 142 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 276 kişi taburcu edildi" 
1 vefat, 142 pozitif vaka!

20 Aralık 2021 

"Toplam 24.708 test yapıldı, 102'si yerel, 142 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 276 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.708 olup, 102'si yerel 142 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 276  kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 37 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 102 kişi ise yerel vakadır. 

48 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

20 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.708   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 142 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 37  

Yerel Vaka Sayısı: 102 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 276 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.505.154  

Toplam Vaka Sayısı: 33.299  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.673 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2501  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2407   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 127 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2459 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 330  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 668  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5839 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 99.810

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