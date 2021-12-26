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1 vefat ,196 vaka!

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Son 24 saatte toplam 19 bin 689 test yapıldı, 159'u yerel, 196 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 187 kişi taburcu edildi.
1 vefat ,196 vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19 bin 689 olup, 159'u yerel 196 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 187 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 159 kişi ise yerel vakadır.

78 kişi Lefkoşa, 36 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 19 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

26 Aralık 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.689

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 196

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34

 

Yerel Vaka Sayısı: 159

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 187

 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.611.798

 

Toplam Vaka Sayısı: 34.397

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.052

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2210

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2154 

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 137  

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11 

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 157

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5650 

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 102215 

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