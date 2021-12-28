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1 vefat, 209 Vaka!

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"Toplam 17.192 test yapıldı, 175'i yerel, 209 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 167 kişi taburcu edildi" 
1 vefat, 209 Vaka!

28 Aralık 2021 

"Toplam 17.192 test yapıldı, 175'i yerel, 209 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 167 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.192 olup, 175'i yerel 209 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 167 kişi taburcu edilmiştir. 

34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 175 kişi ise yerel vakadır. 

74 kişi Lefkoşa, 41 kişi Girne, 27 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

28 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.192 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 209 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34 

Yerel Vaka Sayısı: 175 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 167 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.653.145 

Toplam Vaka Sayısı: 34.763 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.442 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2185 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2134 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 138    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4102 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 424  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5609 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 103152

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