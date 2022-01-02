  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

1 vefat ,233 vaka!

» »
"Toplam 22.775 test yapıldı, 206'sı yerel, 233 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 173 kişi taburcu edildi" 
1 vefat ,233 vaka!

2 Ocak 2022 

"Toplam 22.775 test yapıldı, 206'sı yerel, 233 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 173 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.775 olup, 206'sı yerel, 233 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 173 kişi taburcu edilmiştir. 

27 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 206 kişi ise yerel vakadır. 

94 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 45 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

2 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.775 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 233  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 27 

Yerel Vaka Sayısı: 206  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 173 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.733.432 

Toplam Vaka Sayısı: 36.541   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.247 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3155  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3109 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 141      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 563   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 169 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6581 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 104527

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de bugün hava nasıl olacak?02 Ocak 2022 Pazar 11:10
  • Erhürman, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili  sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.02 Ocak 2022 Pazar 11:08
  • Nöbetçi Eczaneler (2 Ocak 2022)02 Ocak 2022 Pazar 11:05
  • 1 vefat,326 vaka!01 Ocak 2022 Cumartesi 19:59
  • Esentepe Karakolu Telefon Hattı Arızalı... Polis Alternatif Numara Bildirdi01 Ocak 2022 Cumartesi 19:18
  • Amcaoğlu: Çok Büyük Bir Acı01 Ocak 2022 Cumartesi 18:55
  • TDP, Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı01 Ocak 2022 Cumartesi 17:52
  • Erdoğan: Türkiye Ve KKTC’nin Meşru Hak Ve Çıkarlarını Korumaya Devam Edeceğiz01 Ocak 2022 Cumartesi 16:53
  • Özgöçmen, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Kararı Hakkında Yargıya Müracaat Ettiklerini Açıkladı01 Ocak 2022 Cumartesi 16:24
  • Dünya nüfusu 2021'de 74 milyon artarak 7.8 milyara ulaştı01 Ocak 2022 Cumartesi 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti