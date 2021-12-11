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1 Vefat 293 Pozitif Vaka

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1 Vefat 293 Pozitif Vaka
1 Vefat 293 Pozitif Vaka

11 Aralık 2021 "Toplam 20.845 test yapıldı, 233'ü yerel, 293 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 343 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.845  olup, 233'ü yerel 293 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 343 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir.

59 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

233 kişi ise yerel vakadır.

80 kişi Lefkoşa, 69 kişi Girne, 52 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

11 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.845

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 293

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 59

Yerel Vaka Sayısı: 233

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 343

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.326.323

Toplam Vaka Sayısı: 31.773

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.972

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2686

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 82 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2581

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 117

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 574

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 510  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485 

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7040

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 94.927

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