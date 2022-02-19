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1 Vefat, 336 Vaka

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1 Vefat, 336 Vaka
1 Vefat, 336 Vaka

"Toplam 21.982 test yapıldı, 336 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 489 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.982 olup, 336 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 489 kişi taburcu edilmiştir. 

133 kişi Lefkoşa, 68 kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 26 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

19 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.982     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 336  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 336          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 489     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.699.635  
      
Toplam Vaka Sayısı: 64.344       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 60.099           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4059    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4006    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  206    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 303 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 483 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3508       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 128430

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