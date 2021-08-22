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1 vefat,177 VAKA

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1 vefat,177 VAKA
1 vefat,177 VAKA

"Toplam 9648 test yapıldı, 154'ü yerel 177  pozitif vakaya rastlandı,1 kişi vefat etti, 205 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9648 olup, 154'ü yerel 177 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 205 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 154 kişi ise yerel vakadır. 

64 kişi Lefkoşa, 55 kişi Girne, 27 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele,4 kişi  Güzelyurt 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-10/ Ortaköy-2/ K.Kaymaklı-11/ Meriç-1/ Göçmenköy-4 / Akıncılar-1/ Yenişehir-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-4/ Köşklüçiftlik-1/ Alayköy-1/ Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Yenikent-5 / Lefkoşa Merkez-16 

Girne 

Girne Merkez-25/ Edremit-2/ Taşkent-2/ Alsancak-10/ Zeytinlik-2/ Karakum-1/ Esentepe-2/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-3/ Aşağı Girne-2/ Güngör-1/ Ozanköy-3/ Lapta-1 

Gazimağusa 
Gazimağusa Merkez-10/ Baykal-2/ Türkmenköy-1/ Maraş-4/ Beyarmudu-1/ Sakarya-2/ Gülseren-1/ Görneç-1/ Ergenekon-1/ Çanakkale-2/ Tuzla-2 


İskele 

İskele Merkez-2/ Yarköy-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2/ Akçay-2 

Lefke 

Doğancı-1 

22 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9648    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 177  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22  

Yerel Vaka Sayısı: 154 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 205 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .293.494  

Toplam Vaka Sayısı: 14.962 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.793 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2122 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1905 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 122 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 48     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 68  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 416 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 343  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3495 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 38.601

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