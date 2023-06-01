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1 Vekil koltuğuna 13 aday var!

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YSK, milletvekilliği, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylıklarına yapılan başvuruları geçici olarak ilan etti
1 Vekil koltuğuna 13 aday var!

Yüksek Seçim Kurulu, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerinde milletvekilliği, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylıklarına yapılan başvuruları, geçici olarak ilan etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Haziran’da yapılacak ‘Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde, milletvekilliği, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylıklarına 31 Mayıs Çarşamba günü yapılan başvuruları, geçici olarak ilan etti.

25 Haziran ara seçimlerinde, 6’sı siyasi parti ve 7’si de bağımsız olmak üzere toplam 13 aday, boş kalan milletvekilliği için yarışacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 12 ve 13 numaralı duyurusuna göre, ilan edilen adaylara her türlü yasal itiraz 2 ve 3 Haziran tarihlerinde saat 08.00’den 17.00’ye kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu’na yapılabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 12 numaralı duyurusuna göre, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 58 (7) maddesi uyarınca başvuru sırasına göre geçici olarak ilân edilen milletvekili adayları şöyle:

Lefkoşa İlçesi;

Cumhuriyetçi Türk Partisi: Sami Özuslu,

Ulusal Birlik Partisi: Ali Başman,

Demokrat Parti: Serhan Aktunç,

Toplumcu Demokrasi Partisi: Tacan Reynar,

Yeniden Doğuş Partisi: Figen Yaman Lesinger,

Bağımsızlık Yolu: Umut Ersoy,

Bağımsızlar: Çetin Sadeli,

Mert Taşkın,

Talip Sancar,

Nazım Özsever,

Meriç Erülkü,

Alper Özsakınç,

Abdullah Korkmazhan.

Öte yandan, YSK’nın 13 numaralı duyurusuna göre, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylıklarına yapılan başvurular ise şöyle:

Lefkoşa İlçesi muhtar adayları: Lefkoşa/Yenicami Mahallesi, Mehmet Yumuşak, Adnan Getirmez, Mehmet Çamır, Selim Özdemir.

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları; Lefkoşa/Selimiye Mahallesi Hasan Akkuş.

Gazimağusa İlçesi İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları, Yeniboğaziçi/Yeniboğaziçi Şermin Kasap.

İskele İlçesi İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları: Erenköy-Karpaz/Derince Hasan Korkmaz, Selahattin Korkmaz.

Erenköy-Karpaz/Polat Paşa Mahallesi: Nezaket Çebi, Murat Akgün.

İskele/Boğaziçi: Nagihan İlktaç.

Lefke İlçesi İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları: Lefke – Bademliköy: Mustafa Doğukan Alşan, Tahir Alşan.

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