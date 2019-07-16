Panayırda yer alan konserlerden , Buray konseri bölge halkı ve bölgeye tatil yapmaya gelen yerli turistler tarafından oldukça beğenildi. Türkiye’nin ve ülkemizin en çok beğenilen şarkıcılarından biri olan Buray’ın kendi köyünde ilk kez konser vermesi büyük heyecan yarattı. Buray, Kıbrıs’ta herkesi çok iyi bildiği ve sevdiği Dillirga adlı parçayı sahnede babası müzisyen Turgay Salim Hoşsöz ile birlikte söyledi. Yahya Erenköy ve grubu,Kıbrıs Müzik Yolcuları,Grup SOS, Hakan Yazıcıoğlu panayırda yer alan ve çok beğenilen konserler arasında yer aldı.