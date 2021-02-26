1 yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi...

Tarım Dairesi, 19-25 Şubat tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde, 1 yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu.
Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden, 23 numunenin hepsi temiz ve “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edilen ürün saptanmadı.
Yerli ürünlerden ise 11 numuneden 10’u temiz çıkarken, “Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü” tespit edilen 1 ürün bulundu.
Mağusa sakinlerinden Mustafa Telli’ye ait pazıda, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.
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