  • BIST 1.449,590
  • Altın 486,07
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9250
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

1 Yıldır Yayımlanmayan Araştırma: Wuhan'da Covid-19 Taşıdığı Bilinen Hayvanlar Yıllarca Satıldı

» »
1 Yıldır Yayımlanmayan Araştırma: Wuhan'da Covid-19 Taşıdığı Bilinen Hayvanlar Yıllarca Satıldı
1 Yıldır Yayımlanmayan Araştırma: Wuhan'da Covid-19 Taşıdığı Bilinen Hayvanlar Yıllarca Satıldı

Covid-19 salgınında laboratuvar - doğa tartışması sürerken yeni bir araştırma Wuhan'da yıllardır corona virüs taşıyıcısı hayvanların satıldığını ortaya koydu. Aralarında köpekler ve rakunların da bulunduğu hayvanlar 10 yıla yakın bir süre pazarda satıldı. Geçen sene hazırlanan araştırmanın 1 yıldan uzun süre yayımlanmadığı ortaya çıktı.

Corona virüs salgınının (Covid-19) kaynağına ilişkin büyük bir tartışma dönüyor.

1 yıldır yayımlanmayan araştırma: Wuhan'da Covid-19 taşıdığı bilinen hayvanlar yıllarca satıldı - 2

Ülkeler arasında diplomasi krizlerine neden olan bu tartışmanın iki ucu var: Doğal yollarla bulaştı iddiasıyla Wuhan'daki laboratuvardan çıktı iddiası karşı karşıya gelmiş durumda.

1 yıldır yayımlanmayan araştırma: Wuhan'da Covid-19 taşıdığı bilinen hayvanlar yıllarca satıldı - 3

Tartışmalar devam ederken 2019 yılının sonlarına doğru Çin'in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarının etrafında gözlemlenen corona virüs salgınına ilişkin yeni bir çalışma yayımlandı.

1 yıldır yayımlanmayan araştırma: Wuhan'da Covid-19 taşıdığı bilinen hayvanlar yıllarca satıldı - 4

Şubat 2020'de hakemli dergiye gönderilen makalenin iki defa reddedildiği ve bir yıla yakın bir süre Dünya Sağlık Örgütü tarafından bekletildiği ortaya çıktı.

1 yıldır yayımlanmayan araştırma: Wuhan'da Covid-19 taşıdığı bilinen hayvanlar yıllarca satıldı - 5

Çalışma Wuhan'daki hayvan pazarını ve burada satılan vahşi hayvanları inceliyor.

1 yıldır yayımlanmayan araştırma: Wuhan'da Covid-19 taşıdığı bilinen hayvanlar yıllarca satıldı - 6

Üç bilim insanının yazdığı makale Çinli virolog Dr. Xiao Xiao'nun verilerine dayanıyor. İlk olarak 2017 yılında kene kaynaklı bir hastalığı gözlemlemek için hayvan pazarına giden Dr. Xiao burada çok sayıda vahşi hayvanın satıldığını gördü.

1 yıldır yayımlanmayan araştırma: Wuhan'da Covid-19 taşıdığı bilinen hayvanlar yıllarca satıldı - 7

2019 yılına kadar pazarı belli aralıklarla ziyaret ettiğini belirten Çinli virolog 2019'un sonunda yaptığı ziyaretinde bölgede zatüre vakalarının arttığını gözlemledi. 2017-2019 arasındaki gözlemlere göre Wuhan'daki pazarda 38 farklı vahşi hayvan satılıyordu.

1 yıldır yayımlanmayan araştırma: Wuhan'da Covid-19 taşıdığı bilinen hayvanlar yıllarca satıldı - 8

Bu 38 tür arasında corona virüs taşıyıcısı olduğu bilinen misk kedileri, köpekler, vizonlar ve rakunlar da bulunuyordu.

1 yıldır yayımlanmayan araştırma: Wuhan'da Covid-19 taşıdığı bilinen hayvanlar yıllarca satıldı - 9

Makaledeki bulgulara göre bu 38 tür arasında 47 binden fazla etkileşim saptandı. Üstelik makalede yer alan bilgilere göre bu hayvanların bir kısmı 2010 yılından beri düzenli olarak pazarda satılıyordu.

1 yıldır yayımlanmayan araştırma: Wuhan'da Covid-19 taşıdığı bilinen hayvanlar yıllarca satıldı - 10

Araştırmanın yazarları arasında yer alan Oxford Üniversitesi'nden Dr. Chris Newman, "Makaleyi gönderdiğimiz dergiden, 'Muazzam, tabii ki bunu istiyoruz" gibi bir yanıt alacağımızı düşünüyorduk" dedi.

1 yıldır yayımlanmayan araştırma: Wuhan'da Covid-19 taşıdığı bilinen hayvanlar yıllarca satıldı - 12

Ancak bilim insanlarının beklediği gibi olmadı ve makale bir yıldan uzun bir süre yayımlanmadı.

Makale Haziran 2021'de Nature bünyesinde yer alan Scientific Reports'ta basıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıcak Havalar Uyku-Uyanıklık Ritminizi Bozmasın!17 Ağustos 2021 Salı 23:00
  • Cilt Kuruluğuna Karşı 6 Etkili Önlem!17 Ağustos 2021 Salı 22:00
  • Saç Ekiminin Önceliği Doğal Görünüm !17 Ağustos 2021 Salı 21:30
  • Bronzlaşmamanın Olumsuz Etikleri ve Korunma Yöntemleri17 Ağustos 2021 Salı 20:15
  • Lefkoşa’da zeytin toplanmaya 11 Eylül’de başlanacak16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:58
  • Kıbrıs’ta yeni bir kelebek türü görüldü15 Ağustos 2021 Pazar 10:36
  • Araştırma: Kediler 'bedava' yemeği tercih eden tek tür13 Ağustos 2021 Cuma 20:59
  • Oyuna Dalan Çocuklar Hava Ne Kadar Sıcak Fark Etmiyorlar13 Ağustos 2021 Cuma 19:30
  • Diş İpi Nasıl Kullanılır?13 Ağustos 2021 Cuma 19:01
  • Britney Spears'ın babası, kızının vasiliğinden çekilmeyi kabul etti13 Ağustos 2021 Cuma 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti