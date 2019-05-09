10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk tarafından yapılan açıklamaya göre, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri diğer dernek ve özel eğitim okul temsilcileri yarın 09.20’de Atatürk Anıtı’na; 09.30’da Dr Fazıl Küçük anıtına çelenk koyacak ve saygı duruşunda bulunacak.

Ardından Saat 10.20’de de Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Merkez binasının birinci katında bulunan Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonu’nda Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı dernek başkanlarının katılımı ile basın toplantısı yapılacak.