10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Güneşköy ve Gazimağusa 18 yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden gençlerin gösteri yapacağı; “engelsiz şölen”, “Yüreklere Dokun Alkışla” 10 Mayıs Cuma günü Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek.

Sinan Güzen, Faydee ve Manga konserlerinin de yer alacağı etkinlik, saat 20.00’de başlayacak ve tüm halka ücretsiz olacak.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bugün düzenlediği basın toplantısında 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Basın toplantısında, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, bakanlık yetkilileri, rehabilitasyon merkezleri sorumluları,18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerinden gençler katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bu yıl ikincisini düzenleyecekleri engelsiz şölen hakkında bilgiler vererek, özel gereksinimli gençlerin bu ülkede yaşarken hayatını içinde olmalarını, onların engellerinin aslında engel olmadığını, fırsat verildiği takdirde aslında neler yapabildiklerini topluma göstermek ve toplumda daha sosyal bir yerde olmaları için bir çalışma başlattıklarını kaydetti.

Geçtiğimiz ay Down Sendromlular gününde gerçekleştirilen etkinlikleri anımsatan Çeler, bu etkinlikte gençlerin fırsat tanındıkça neler yapabildiklerini herkese gösterdiklerini kaydetti.

Gençlerin, kültürel ve sanat alanında da neler yapabileceklerini göstermek amacıyla bu yıl 10 Mayıs’ta etkinlik gerçekleştireceklerine dikkat çeken Bakan Çeler, engelli gençlerin alkışlanmayı çok sevdiklerini ve ciddi bir heyecanları olduğunu belirtti.

Bakan Çeler, 10 Mayıs’ta düzenlenecek şölende, esas artistlerin, 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerinde bulunan gençler olduğunu, gençlerin çeşitli gösteriler yapacaklarını kaydetti.

Çeler, tüm halkı 10 Mayıs’ta Amfi Tiyatro’yu doldurmaya çağırdı.

Çeler, diğer etkinlikler hakkında bilgi vererek, 10 Mayıs’ta ayrıca saat 11.00’de Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde “Anneler Günü” etkinliği gerçekleştirileceğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 14 Mayıs Salı günü, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençlerin, ODTÜ KKTC Psikoloji bölümü öğrencileri ile atölye çalışmalarında yaptığı eserlerin sergisi ve gösterisi yapılacağını belirtti. Çeler, etkinliğin 12.30-13.30 saatleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi.

15 Mayıs saat 17.30’da ise, “Engelsiz Futbol” ve “Uçurtma Şenliği” gerçekleştirileceğini aktaran Bakan Çeler, etkinliğin Atilla Topaloğlu Spor Tesisi’nde yer alacağını kaydetti.

Çeler, futbol karşılaşmasında, KKTC Meclis Takımı ile Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı rehabilitasyon merkezlerine devam eden özel gereksinimli gençlerin maç yapacaklarını söyledi.

Etkinliklerin 16 Mayıs Perşembe günü Taşkent Piknik alanında saat 11.00’de yer alacak “Engelsiz Piknik” ile sona ereceğini ifade eden Bakan Çeler, pikniğe, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Mağusa, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden özel gereksinimli gençlerin katılacağını sözlerine ekledi.