  • BIST 1.373
  • Altın 497,644
  • Dolar 8,6860
  • Euro 10,3549
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

10.597 test yapıldı, 17'si yerel 26 pozitif vaka

» »
10.597 test yapıldı, 17'si yerel 26 pozitif vaka
10.597 test yapıldı, 17'si yerel 26 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.597 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış, 27 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Kumsal-1/ Değirmenlik-1/ Kızılbaş-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-2

Girne Merkez- 4 / Lapta-2 / Alsancak-1

Mağusa Merkez-1/ Maraş-1

İskele Aygün-1

 

28 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.597

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.453.900

Toplam Vaka Sayısı: 8022

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7645

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 342

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 305

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 5377

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 407

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 563

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3201

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 17.228

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 10.597 test yapıldı, 17'si yerel 26 pozitif vaka28 Haziran 2021 Pazartesi 20:04
  • Güngördü, Gastronomi Turizmi Fuarı’nda konuştu28 Haziran 2021 Pazartesi 17:53
  • Bakanlar Kurulu toplandı28 Haziran 2021 Pazartesi 17:44
  • Sözcü Doğruyol'dan Cumhurbaşkanı Tatar'ın Fransa Büyükelçisi’ni Kabulüyle İlgili Açıklama28 Haziran 2021 Pazartesi 17:38
  • Ataoğlu, Tanıtımda Yer Alan Sosyal Medya Fenomenlerine Teşekkür Etti28 Haziran 2021 Pazartesi 17:33
  • Toplantı yeter sayısı yok, meclis 24 saat sonraya ertelendi!28 Haziran 2021 Pazartesi 17:02
  • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Halkın Plajlara Özgürce Girebilmesi İçin Hükümeti Göreve Çağırdı28 Haziran 2021 Pazartesi 16:47
  • Koopbank İle KOOP-SEN Uzlaşamadı28 Haziran 2021 Pazartesi 16:32
  • Anneler Derneği Leyen’i Eleştirdi28 Haziran 2021 Pazartesi 16:26
  • HAKSEN, Kıbrıs Sigorta İle Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı28 Haziran 2021 Pazartesi 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti