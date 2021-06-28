10.597 test yapıldı, 17'si yerel 26 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.597 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış, 27 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.
7 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Kumsal-1/ Değirmenlik-1/ Kızılbaş-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-2
Girne Merkez- 4 / Lapta-2 / Alsancak-1
Mağusa Merkez-1/ Maraş-1
İskele Aygün-1
28 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.597
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.453.900
Toplam Vaka Sayısı: 8022
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7645
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 342
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 305
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 5377
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 407
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 563
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3201
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 17.228
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