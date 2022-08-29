10 Adet Yangın Meydana Geldi

22 -28 Ağustos 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (10) adet yangın ve (13) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 235.850 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, güneş ışınlarının kırık cam parçalarından geçerek yoğunlaşması sonucu kuru otları tutuşturması, araçtan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, açık unutulan su ısıtıcısının kısa devre yapması, havai elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle birbirine çarpması sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılma olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, odada ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması itfaiye personeli tarafından yangın eğitimleri verilmesi, asansörde ve ağaç üzerinde mahsur kalan şahısların kurtarılması, trafik kazası olayında yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.





YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI Lefkoşa 5 İskele 2 Gazimağusa 1 Girne 1 Güzelyurt 1 TOPLAM 10

22 -28 AĞUSTOS 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ Sönmemiş Sigara İzmariti 3 Kısa Devre 2 Bilinmeyen Kişi veya Kişiler Tarafından Yakıldı 2 Güneş Işınlarının Kırık Cam Parçalarından Geçmesi İle Yoğunlaşarak Kuru Otları Tutuşturması 1 Yakıt Sızıntısı 1 Havai Elektrik Tellerinin Birbirine Çarpması Sonucu 1 TOPLAM 10

22 -28 AĞUSTOS 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ Kuru Ot ve Çöp 3 Balya 2 Motorlu Araç 1 İş yeri 1 Bahçe 1 Anız 1 Çöplük Alan 1 TOPLAM 10

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI Gazimağusa 4 Lefkoşa 3 Girne 2 İskele 2 Geçitkale 2 TOPLAM 13