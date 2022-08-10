  • BIST 2.797,34
  • Altın 1034.658
  • Dolar 17.9513
  • Euro 18.3566
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

10 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!

» »
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 10 Ağustos Çarşamba aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliy
10 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!

10 Ağustos Çarşamba yani ayın onuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 10 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Bir tür soruna nasıl veya neden bir cevaba ulaştığınızı anlamayabilirsiniz ama derinlerde bir yerde bunun doğru olduğunu biliyorsunuz, bu yüzden diğer tüm sesler durmanız için çığlık atsa bile iç sesinizin size söylediklerini takip edin.

BOĞA

Size bir şekilde zarar vermiş birine karşılık vermek isteyebilirsiniz ama gerçekten bu çabaya değer mi? Muhtemelen değil. Şimdiye kadarki en iyi hareket tarzınız, kendi huzurunuz için onu serbest bırakmak ve kin beslememektir.

İKİZLER

Ele alınması gereken bir düzine ve bir günlük görev olabilir, ancak hepsini görmezden gelmeniz ve yalnızca sizi gülümseten şeyi yapmanız önerilir. Arkadaşlarınızla bir araya gelip biraz eğlenmek için bir yerlere giderseniz çok mutlu olacaksınız.

YENGEÇ

Bazı insanlar konuşma ve davranışlarıyla sizi her zaman rahatsız eder ama onların derinize girmesine izin vermek zorunda değilsiniz. Bugün aklı başında kalmak istiyorsanız, o insanları bilincinizden silmeniz gerekecek. Yokmuş gibi davran.

ASLAN

Güneş doğum burcunuzda ilerlerken, yolunuzu daha sık elde edeceksiniz, ancak ara sıra başkalarının kazanmasına izin vermeniz size para kazandıracak. Ayrıca, ilginç fikirler bulan tek kişi siz değilsiniz, bu nedenle arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın size söylediklerini göz ardı etmeyin.

BAŞAK

Garip bir nedenle o anda omzunuzun üzerinden bakmadan edemiyorsunuz ama gerçekten korkacak bir şey yok. Cuma dolunayı sizi endişelendiren şeyle yüzleşmeye zorlayacak ve bunun ne kadar önemsiz olduğunu anladığınızda kendinize kızacaksınız.

TERAZİ

Bir arkadaşınızın size neden zorluk çıkardığı hakkında hiçbir fikriniz olmayabilir, ancak bunun nedeni, kendi ihtiyaçlarınızı ilk sıraya koyduğunuzu düşünmeleri olabilir. İhtiyaçlarınızın ve ihtiyaçlarının çatışması gerekmediğini onlara göstermeyi bugün önceliğiniz haline getirin.

AKREP

Sır tutmakta çok iyisin ve diğer insanlar sana güveniyor. Başkaları, kendilerine sarıldığı birden fazla sırdan dolayı size güveniyorsa şaşırmayın. Dahası, sözlerini dinledikçe, onların sorununu çözmenin anahtarının sizde olduğunu bileceksiniz.

YAY

Elbette arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize ne yaptığınızı ve neden yaptığınızı açıklamaya çalışın ama anlamalarını beklemeyin. Gezegenler, devam edip doğru olanı yapabileceğinizi ve eğer yapabilirlerse, başkalarının kendileri için çalışmasına izin verebileceğinizi gösteriyor.

OĞLAK

Birinin elini tutmaktan ve gerçekten çok basit bir görevde onlara rehberlik etmekten daha iyi işleriniz olabilir, ancak çaba harcarsanız, uzun vadede buna değecektir. Size borçlu olduklarını hissedecekler ve karşılığını verecekler!

KOVA

Özellikle yakın gelecekte bir tür profesyonel veya iş ortaklığına son vermeyi düşünüyorsanız, önümüzdeki 24 saat boyunca düşüncelerinizi kendinize saklamak akıllıca bir hareket olabilir. Başkaları planlarınız hakkında ne kadar az şey bilirse o kadar iyi.

BALIK

Sıkı çalışmaya yabancı değilsin ama bu, başkalarının yararına çalışmak zorunda olduğun anlamına gelmez. Arkadaşlarınız ve meslektaşlarınız için ne kadar çok şey yapmayı kabul ederseniz, daha sonra kendi ihtiyaçlarınız için o kadar az zaman ve enerjiye sahip olacaksınız. Sadece hayır de.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Farklı bir kaplan soyu ortaya çıkarıldı09 Ağustos 2022 Salı 16:25
  • Romanya’da kuraklık riski09 Ağustos 2022 Salı 14:52
  • 9 Ağustos Salı günü tüm burç yorumları!09 Ağustos 2022 Salı 10:34
  • “Zenginlerin hapishanesi” gibi görünen sanat eseri infial yarattı08 Ağustos 2022 Pazartesi 21:53
  • Deniz paraşütünden düşen kadın turist yaşamını yitirdi08 Ağustos 2022 Pazartesi 17:40
  • 8 Ağustos Pazartesi günü tüm burç yorumları!08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:40
  • Uluslararası Af Örgütü’nden Ukrayna özrü07 Ağustos 2022 Pazar 21:54
  • Evinizdeki toksinlere dikkat07 Ağustos 2022 Pazar 15:24
  • Araştırma: Irkçılığa uğrayanların hafızaları daha zayıf07 Ağustos 2022 Pazar 13:47
  • 9 yaşında dahi: Stephen Hawking ve Einstein ile aynı seviyede06 Ağustos 2022 Cumartesi 23:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti