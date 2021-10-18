LTB Başkanı Harmancı: 10 ayda 5000 Yeni vatandaş yapıldı!

Harmancı kaynağının çok güçlü olduğunu belirtti. Mehmet Harmancı açıklamayı Nazar Erişkin'in Genç TV'deki programında yaptı!

Harmancı eğer süre. bu şekilde ilerliyorsa her ay 500 yeni vatandaş daha yapılacak demektir dedi. Sadece bunun bile demokratların ve ilericilerin bir araya gelmesi gerektiğini yeni bir yurttaşlık yasası yapıloması gerektiğini, bunun insan hakları temelinde olması gerektiğini belirtti.