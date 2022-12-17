10 aylık açık 6,2 milyar Euro

Güney Kıbrıs’ın dış ticaret açığı rakamları giderek yükselmeye devam ediyor

9,3 MİLYARLIK İTHALAT

Güney Kıbrıs’ın 2022 yılının ilk 10 ayındaki (Ocak-Ekim) dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17.75 oranında artarak 6,17 milyar Euro’ya (yaklaşık 122,1 milyar Türk Lirası) ulaştığı bildirildi. Ticari açık 2021 yılının aynı döneminde ise 5,24 milyar Euro olmuştu. Rum İstatistik Birimi’nin (CyStat) kamuoyuyla paylaştığı verilere göre, 2022 yılının ilk 10 ayındaki toplam ithalat 9 milyar 386 milyon Euro, toplam ihracat ise 3 milyar 215 milyon Euro düzeyinde kaydedildi.

EKİM’DE İHRACAT DÜŞTÜ

CyStat tarafından yayımlanan geçici veriler, Ekim 2021’de aylık bazda 723,4 milyon Euro olan ithalâtın, Ekim 2022’de %24.6’lık bir artışla 901,5 milyon Euro’ya yükseldiğini gösteriyor. Aylık ihracat ise geçen yıl 462,5 milyon Euro iken, Ekim 2022’de %13.5’lik düşüş kaydederek 399,9 milyon Euro’ya indi. Güney Kıbrıs’ın dış ticaret açığı, özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı artıştan kaynaklanıyor.

AB EKİM’DE 38,2 MİLYAR AÇIK VERDİ

Bu arada, Avrupa Birliği (AB) Ekim’de toplam 38,2 milyar Euro dış ticaret açığı verdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Ekim ayı verilerine göre, AB’nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %18 artarak 225,2 milyar Euro’ya, ithalatı da %33,1 yükselerek 263,4 milyar Euro’ya ulaştı. Böylece AB’nin dış ticaret açığı Ekim ayında 38,2 milyar Euro oldu. Euro Bölgesi’nde ise ihracat, 2021’in aynı dönemine kıyasla %18 yükselişle 252,8 milyar Euro’ya, ithalat da %30.7 artışla 279,3 milyar Euro’ya çıktı. Euro Bölgesi’nin ticaret açığı, Ekim’de 26,5 milyar Euro olarak kayıtlara geçti. Türkiye aylık bazda 9,1 milyar Euro’luk ihracat ve 8.6 milyar Euro’luk ithalatla AB’nin önemli ticari partnerleri arasında.