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10. Beyarmudu Belediyesi Patates Kültür Sanat Festivali bu akşam başlıyor

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Beyarmudu Belediyesi’nin beş yıl arada sonra 10’uncusu düzenlediği “Patates Kültür Sanat Festivali” bu akşam başlıyor.
10. Beyarmudu Belediyesi Patates Kültür Sanat Festivali bu akşam başlıyor

Festival, saat 19.00'da kortej yürüyüşü ile başlayacak ve 4 gün sürecek. Festival açılış töreni ise saat 21.00'de gerçekleşecek.

Festivalde, bu akşam Grup Otantik, yarın Retro Çalgıcıları ve Ayna, 3 Ağustos’ta Cem Kafkas şefliğinde Beyarmudu Belediyesi TSM Korosu ve Pera, 4 Ağustos’ta ise Grup Frekans ve Murat Kekilli konserleri yer alacak.

Türkiye, Sırbistan, Karakalpakistan, Polonya, Meksika ve Hırvatistan olmak üzere toplam altı ülkeden 190 dansçının konuk edileceği 7’nci Uluslararası Beyarmudu Halk Dansları Festivali ise, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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