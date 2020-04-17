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10 bin dolarlık tuvalet kağıdı ve dezenfektan satın alan adamın iade talebi reddedildi

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10 bin dolarlık tuvalet kağıdı ve dezenfektan satın alan adamın iade talebi reddedildi
10 bin dolarlık tuvalet kağıdı ve dezenfektan satın alan adamın iade talebi reddedildi

Avustralyalı bir adam, satın aldığı 10 bin dolarlık (69 bin 516) tuvalet kağıdı ve el dezenfektanını iade etmek istedi. Ürünleri satmak amacıyla alan adamın iade talebi reddedildi.

Drakes süpermarketlerinin müdürü John-Paul Drake şunları söyledi:

“Bir müşteri, Covid-19 salgını nedeniyle insanların tuvalet kağıdı ve dezenfektanlara yöneldiği dönemde 32’li paket 150 adet tuvalet kağıdı ve 150 adet 1 litrelik dezenfektan almış. Amacı ‘eBay’ hesabı aracılığıyla satmakmış. Satamayınca iade edip parasını almak istedi. Ben de reddettim. Stok yapıp kar sağlamak istemiş. ‘eBay’ hesabının kapatıldığını ve ürünlerin elinde kaldığını söyledi utanmadan. İade alamayacağımı söyledim. Hatta ona orta parmağımı gösterdim.”

Halkın panikle tuvalet kağıdına yöneldiği dönemde mecburen satışına kıstılama getirdiklerini anlatan Drake, “O nedenle her alışverişte bir paket alınması yönünde kısıtlama getirdik. Ona yardım edenler olmalı; bir şekilde bu kadar ürünü toplamayı başarmış” dedi.

Buna benzer olaylar ülkedeki Woolworths zincirinde de yaşanmış, onlar da 11 Mart’tan itibaren iade yapılmayacağını duyurmuştu.

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